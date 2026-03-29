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FIM DO MISTÉRIO

Lula bate martelo e define quem será o seu vice

Decisão foi tomada após meses de especulação

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

29/03/2026 - 18:51 h

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Lula decidiu quem será o seu vice.
Lula decidiu quem será o seu vice. -

O presidente Lula (PT) bateu o martelo e definiu quem será o seu vice na campanha rumo à reeleição. Após algumas especulações e rumores, o petista decidiu por manter Geraldo Alckmin (PSB) no posto e assim repetir a dobradinha vitoriosa nas eleições de 2022. A informação é do colunista Lauro Jardim, de O Globo.

Na sexta-feira, 27, Alckmin confirmou que deixará o governo no dia 2 de abril. A decisão ocorre junto com a indefinição do seu futuro político. Alckmin deixará o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços dentro do prazo de desincompatibilização, como prevê a legislação eleitoral.

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“Cumprindo a legislação, vice-presidência não tem desincompatibilização, mas do ministério tem. Então, a data é 4 de abril, mas dia 3 é sexta-feira santa, então provavelmente dia 2”, disse Alckmin.

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Por outro lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) ainda não definiu quem será o vice na chapa ao Governo de São Paulo. A busca é por um político moderado, no perfil adotado por Alckmin.

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Tags:

eleições 2026 Geraldo Alckmin Lula

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