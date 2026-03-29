Jerônimo Rodrigues admite conversa com Elmar Nascimento sobre vice na chapa

Jerônimo fez entregas neste domingo, 29, em homenagem ao aniversário de Salvador. - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O impasse na chapa governista continua e agora ganhou um novo capítulo. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) admitiu que iniciou conversas para que o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) seja indicado a vice, em substituição a Geraldo Júnior (MDB).

A afirmação foi feita a jornalistas neste domingo, 29, durante a entrega de mais uma etapa da requalificação do Parque do Abaeté, e surge depois que rumores sobre um encontro entre o petista e o parlamentar circularem na imprensa.

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“Nós estamos conversando com um conjunto de pessoas para a gente fortalecer o grupo. E nós começamos, sim, com o [deputado] Elmar [Nascimento]. Ele está em São Paulo, viajou por uma viagem pessoal. Vamos ainda continuar as conversas dessa semana”, disse.

O convite teria sido formalizado em um encontro na última sexta-feira, 27, no Palácio de Ondina, que contou também com a participação do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Possibilidades

No encontro, foram oferecidas algumas possibilidades a Elmar Nascimento. Além dele mesmo compor a vice, o parlamentar também teria recebido aval para indicar alguém de sua confiança ao posto, daí surge forte o nome de Marcinho Oliveira (PRD) e Júnior Nascimento (União Brasil), primo do parlamentar.