NOVA COMPOSIÇÃO
Jerônimo Rodrigues admite conversa com Elmar Nascimento sobre vice na chapa
Governador e deputado federal tiveram encontro e trataram sobre o assunto
Por Redação
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O impasse na chapa governista continua e agora ganhou um novo capítulo. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) admitiu que iniciou conversas para que o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) seja indicado a vice, em substituição a Geraldo Júnior (MDB).
A afirmação foi feita a jornalistas neste domingo, 29, durante a entrega de mais uma etapa da requalificação do Parque do Abaeté, e surge depois que rumores sobre um encontro entre o petista e o parlamentar circularem na imprensa.
“Nós estamos conversando com um conjunto de pessoas para a gente fortalecer o grupo. E nós começamos, sim, com o [deputado] Elmar [Nascimento]. Ele está em São Paulo, viajou por uma viagem pessoal. Vamos ainda continuar as conversas dessa semana”, disse.
O convite teria sido formalizado em um encontro na última sexta-feira, 27, no Palácio de Ondina, que contou também com a participação do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).
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Possibilidades
No encontro, foram oferecidas algumas possibilidades a Elmar Nascimento. Além dele mesmo compor a vice, o parlamentar também teria recebido aval para indicar alguém de sua confiança ao posto, daí surge forte o nome de Marcinho Oliveira (PRD) e Júnior Nascimento (União Brasil), primo do parlamentar.
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