Mãe e filho de bicicleta elétrica morrem atropelados por ônibus

Siga o A TARDE no Google

Mãe e filho andavam de bicicleta elétrica quando foram atropelados por ônibus - Foto: Betinho Casas Novas | TV Globo

Uma criança de 9 anos e sua mãe morreram atropelados por um ônibus no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira, 30. No momento do acidente, que aconteceu por volta das 13h, os dois estavam em uma bicicleta elétrica.

O motorista do ônibus parou para prestar socorro às vítimas após o acidente.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mãe, identificada como Emanoelle Martins Guedes de Farias, de 40 anos, morreu na hora. O filho dela, Francisco Farias Antunes, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do Hospital do Andaraí.

Por conta do acidente, duas faixas da via precisaram ser interditadas, o que causou impactos no trânsito da região. A via foi liberada às 16h15.

Como aconteceu o acidente?

O condutor do ônibus relatou aos policiais que as vítimas trafegavam na faixa da esquerda quando foram fechadas por um outro veículo não identificado. Segundo o motorista, após a fechada, mãe e filho caíram na faixa do meio, de forma que ele não conseguiu evitar o acidente.

O motorista do ônibus prestou depoimento na delegacia, enquanto o motorista do carro que teria fechado a mulher na bicicleta elétrica não foi localizado. A Polícia Civil aguarda imagens das câmeras de segurança da região para esclarecer a dinâmica do acidente.

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca) e é investigado como homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar.

Colégio lamenta morte

Filho do roteirista e humorista Vinicius Antunes, o menino era estudante da unidade da Tijuca do Colégio Pedro II, uma das mais tradicionais e conceituadas escolas públicas do país. Nesta noite, o colégio lamentou a morte da criança.

Vinicius Antunes ao lado do filho Francisco | Foto: Reprodução | Redes sociais

"Recebemos com muita dor a notícia do falecimento de nosso aluno Francisco Farias Antunes, da turma 402, e de sua mãe, Emanoelle Martins Guedes de Farias, na tarde de hoje.

Quem convivia com ele, no dia a dia, sabe que Francisco era uma criança amável, doce, sensível, inteligente e muito sabido da vida. É difícil imaginar nossos dias sem a presença desse incrível menino.

Estamos junto à família e aos amigos, nesse momento tão doloroso, desejando que encontrem amparo e companhia para atravessar a despedida", disse a nota do colégio.