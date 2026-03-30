TRAGÉDIA
Mãe e filho de bicicleta elétrica morrem atropelados por ônibus
Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 30
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Uma criança de 9 anos e sua mãe morreram atropelados por um ônibus no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira, 30. No momento do acidente, que aconteceu por volta das 13h, os dois estavam em uma bicicleta elétrica.
O motorista do ônibus parou para prestar socorro às vítimas após o acidente.
A mãe, identificada como Emanoelle Martins Guedes de Farias, de 40 anos, morreu na hora. O filho dela, Francisco Farias Antunes, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do Hospital do Andaraí.
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Por conta do acidente, duas faixas da via precisaram ser interditadas, o que causou impactos no trânsito da região. A via foi liberada às 16h15.
Como aconteceu o acidente?
O condutor do ônibus relatou aos policiais que as vítimas trafegavam na faixa da esquerda quando foram fechadas por um outro veículo não identificado. Segundo o motorista, após a fechada, mãe e filho caíram na faixa do meio, de forma que ele não conseguiu evitar o acidente.
O motorista do ônibus prestou depoimento na delegacia, enquanto o motorista do carro que teria fechado a mulher na bicicleta elétrica não foi localizado. A Polícia Civil aguarda imagens das câmeras de segurança da região para esclarecer a dinâmica do acidente.
O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca) e é investigado como homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar.
Colégio lamenta morte
Filho do roteirista e humorista Vinicius Antunes, o menino era estudante da unidade da Tijuca do Colégio Pedro II, uma das mais tradicionais e conceituadas escolas públicas do país. Nesta noite, o colégio lamentou a morte da criança.
"Recebemos com muita dor a notícia do falecimento de nosso aluno Francisco Farias Antunes, da turma 402, e de sua mãe, Emanoelle Martins Guedes de Farias, na tarde de hoje.
Quem convivia com ele, no dia a dia, sabe que Francisco era uma criança amável, doce, sensível, inteligente e muito sabido da vida. É difícil imaginar nossos dias sem a presença desse incrível menino.
Estamos junto à família e aos amigos, nesse momento tão doloroso, desejando que encontrem amparo e companhia para atravessar a despedida", disse a nota do colégio.
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