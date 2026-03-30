Idosa morre após ser resgatada com larvas na boca em casa de repouso

Idosa foi socorrida por equipe do SAMU da última quarta-feira, 25 - Foto: Fernando Gonzaga | Prefeitura de Ribeirão Preto

Uma idosa de 86 anos morreu nesta segunda-feira, 30, após ser resgatada com larvas na boca em uma casa de repouso clandestina na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ela foi socorrida em estado grave na última quarta-feira, 25, quando passou por cirurgia, e estava internada desde então no Hospital Santa Casa de Misericórdia da cidade.

As larvas na boca da idosa eram resultado de um quadro avançado de miíase oral, uma infestação popularmente conhecida como “bicheira”. A condição é associada à falta de higiene e cuidados adequados, especialmente em pacientes com feridas ou em situação de vulnerabilidade.

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Logo depois de ser resgatada, a idosa foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, transferida para a Santa Casa. Durante a internação, os médicos também identificaram um quadro de pneumonia, o que agravou ainda mais seu estado de saúde.

Até o momento, não há informações divulgadas sobre o velório e o enterro da idosa.

Casa de repouso clandestina

A casa de repouso onde a idosa vivia operava de forma irregular e sem alvará de funcionamento, sendo interditada pela Vigilância Sanitária após denúncias sobre as condições do local. Além dela, outros 12 idosos estavam abrigados no local.

Durante a fiscalização, foram identificados problemas como falta de profissionais suficientes para atender os pacientes e ausência de identificação adequada dos medicamentos administrados aos idosos.

Os idosos que estavam no local foram retirados e entregues às famílias ou encaminhados para atendimento. Em um dos casos, uma idosa precisou ser levada a um hospital particular para avaliação médica.

A ação envolveu equipes da Vigilância Sanitária, Assistência Social, SAMU, além da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).

Polícia investiga

Apesar da interdição do local, o caso segue sendo apurado pelas autoridades, que investigam as circunstâncias do atendimento prestado à vítima. A investigação também apura como funcionava o atendimento na casa e se houve negligência nos cuidados com os pacientes.

Até o momento, ainda não há informações sobre os responsáveis pelo local nem sobre o paradeiro dos familiares da idosa que foi internada em estado grave.