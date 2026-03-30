POLÍCIA
Técnica de enfermagem é presa tentando sequestrar recém-nascido
Funcionária foi interceptada por seguranças na portaria do hospital com o bebê
Siga o A TARDE no Google
Uma técnica de enfermagem foi presa em flagrante pela Polícia Civil (PC) após tentar sequestrar um recém-nascido da maternidade do Hospital Regional de Santa Maria (HSM), no Distrito Federal, no último sábado, 28;.
A funcionária foi interceptada pela equipe de segurança ao tentar atravessar a portaria principal carregando o bebê, que tinha apenas algumas horas de vida.
No momento da abordagem, a mãe da criança não pode intervir, visto que ela ainda se encontrava sedada devido ao procedimento cirúrgico recente.
De acordo com a PC, a suspeita teria, inicialmente, ignorado as ordens de parada dos vigilantes e só interrompeu seu avanço após a chegada de reforço na segurança.
Versões contraditórias
Ao ser confrontada, a suspeita apresentou versões contraditórias:
- inicialmente sorriu e alegou ser um “teste” para avaliar a segurança do hospital;
- posteriormente chorou e pediu desculpas, citando problemas pessoais.
Outros profissionais relataram aos policiais que a mulher não possuía nenhuma autorização funcional ou justificativa técnica para retirar o recém-nascido do setor de cuidados.
Por conta da gravidade do ocorrido e da violação de todos os protocolos hospitalares, a Polícia Militar foi acionada e conduziu a técnica de enfermagem à delegacia.
A PM então confirmou a prisão em flagrante pelo crime de subtração de incapaz, sem a opção de fiança, visto que tal crime é inafiançável no meio policial.
Leia Também:
Audiência de custódia
Durante a audiência de custódia realizada no último domingo, 29, a técnica de enfermagem teve sua liberdade provisória concedida.
O bebê foi devolvido em segurança aos cuidados hospitalares sobre monitoramento da equipe médica.
Profissional afastada
O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF), responsável pelo hospital onde a técnica trabalhava, informou que ela foi afastada de forma imediata.
Somado a isso, o caso está sob análise das áreas competentes para a adoção de todas as medidas administrativas e legais.
O Iges também reforçou que as equipes de segurança adotam protocolos rigorosos de controle, identificação e circulação de pessoas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes