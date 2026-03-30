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POLÍCIA

Técnica de enfermagem é presa tentando sequestrar recém-nascido

Funcionária foi interceptada por seguranças na portaria do hospital com o bebê

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

30/03/2026 - 13:39 h

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Mulher inicialmente disse que seria um "teste" para avaliar a segurança do local
Mulher inicialmente disse que seria um "teste" para avaliar a segurança do local -

Uma técnica de enfermagem foi presa em flagrante pela Polícia Civil (PC) após tentar sequestrar um recém-nascido da maternidade do Hospital Regional de Santa Maria (HSM), no Distrito Federal, no último sábado, 28;.

A funcionária foi interceptada pela equipe de segurança ao tentar atravessar a portaria principal carregando o bebê, que tinha apenas algumas horas de vida.

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No momento da abordagem, a mãe da criança não pode intervir, visto que ela ainda se encontrava sedada devido ao procedimento cirúrgico recente.

De acordo com a PC, a suspeita teria, inicialmente, ignorado as ordens de parada dos vigilantes e só interrompeu seu avanço após a chegada de reforço na segurança.

Versões contraditórias

Ao ser confrontada, a suspeita apresentou versões contraditórias:

  • inicialmente sorriu e alegou ser um “teste” para avaliar a segurança do hospital;
  • posteriormente chorou e pediu desculpas, citando problemas pessoais.

Outros profissionais relataram aos policiais que a mulher não possuía nenhuma autorização funcional ou justificativa técnica para retirar o recém-nascido do setor de cuidados.

Por conta da gravidade do ocorrido e da violação de todos os protocolos hospitalares, a Polícia Militar foi acionada e conduziu a técnica de enfermagem à delegacia.

A PM então confirmou a prisão em flagrante pelo crime de subtração de incapaz, sem a opção de fiança, visto que tal crime é inafiançável no meio policial.

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Audiência de custódia

Durante a audiência de custódia realizada no último domingo, 29, a técnica de enfermagem teve sua liberdade provisória concedida.

O bebê foi devolvido em segurança aos cuidados hospitalares sobre monitoramento da equipe médica.

Profissional afastada

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF), responsável pelo hospital onde a técnica trabalhava, informou que ela foi afastada de forma imediata.

Somado a isso, o caso está sob análise das áreas competentes para a adoção de todas as medidas administrativas e legais.

O Iges também reforçou que as equipes de segurança adotam protocolos rigorosos de controle, identificação e circulação de pessoas.

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Tags:

prisão recém-nascido Sequestro

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