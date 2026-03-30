SEGURANÇA PÚBLICA
Líder de facção da Saramandaia é preso na Bolívia após roubar vinícola
Suspeito é o terceiro traficante baiano preso no país em seis meses
Por Luiza Nascimento
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O líder de uma facção com atuação no bairro Saramandaia, em Salvador, foi preso na manhã desta segunda-feira, 30. Ele foi localizado após roubar uma vinícola, na Bolívia.
O homem, que possuía mandados por homicídio, sequestro e tráfico de drogas, estava escondido na cidade boliviana Santa Cruz de La Sierra.
Na Bolívia, o líder de facção usava identidade falsa e participou de um roubo de 60 mil dólares contra uma vinícola. Devido a esse crime, o traficante baiano permanecerá custodiado no exterior.
Além de atuar no crime organizado na capital baiana, o suspeito tem conexão com uma organização criminosa do Rio de Janeiro.
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Três líderes de facção baianos foram encontrados na Bolívia
Ele foi o terceiro líder de facção baiano encontrado na Bolívia, em pouco mais de seis meses. O secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, comemorou as ações.
“Com a ampliação da integração entre as Forças Estaduais, Federais e Internacionais, chegamos ao terceiro líder de facção escondido na Bolívia. Seguiremos combatendo o crime organizado com inteligência e união de esforços”, destacou.
A ação seguiu a doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI) e contou com a participação de equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, da Polícia Civil e da Polícia Federal da Bolívia.
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