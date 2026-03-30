Líder de facção da Saramandaia é preso na Bolívia após roubar vinícola

Siga o A TARDE no Google

Ilustrativa - Foto: Alberto Maraux/SSP

O líder de uma facção com atuação no bairro Saramandaia, em Salvador, foi preso na manhã desta segunda-feira, 30. Ele foi localizado após roubar uma vinícola, na Bolívia.

O homem, que possuía mandados por homicídio, sequestro e tráfico de drogas, estava escondido na cidade boliviana Santa Cruz de La Sierra.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na Bolívia, o líder de facção usava identidade falsa e participou de um roubo de 60 mil dólares contra uma vinícola. Devido a esse crime, o traficante baiano permanecerá custodiado no exterior.

Além de atuar no crime organizado na capital baiana, o suspeito tem conexão com uma organização criminosa do Rio de Janeiro.

Três líderes de facção baianos foram encontrados na Bolívia

Ele foi o terceiro líder de facção baiano encontrado na Bolívia, em pouco mais de seis meses. O secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, comemorou as ações.

“Com a ampliação da integração entre as Forças Estaduais, Federais e Internacionais, chegamos ao terceiro líder de facção escondido na Bolívia. Seguiremos combatendo o crime organizado com inteligência e união de esforços”, destacou.



A ação seguiu a doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI) e contou com a participação de equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, da Polícia Civil e da Polícia Federal da Bolívia.