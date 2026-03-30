Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEGURANÇA PÚBLICA

Líder de facção da Saramandaia é preso na Bolívia após roubar vinícola

Suspeito é o terceiro traficante baiano preso no país em seis meses

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

30/03/2026 - 11:16 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ilustrativa
Ilustrativa -

O líder de uma facção com atuação no bairro Saramandaia, em Salvador, foi preso na manhã desta segunda-feira, 30. Ele foi localizado após roubar uma vinícola, na Bolívia.

O homem, que possuía mandados por homicídio, sequestro e tráfico de drogas, estava escondido na cidade boliviana Santa Cruz de La Sierra.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na Bolívia, o líder de facção usava identidade falsa e participou de um roubo de 60 mil dólares contra uma vinícola. Devido a esse crime, o traficante baiano permanecerá custodiado no exterior.

Além de atuar no crime organizado na capital baiana, o suspeito tem conexão com uma organização criminosa do Rio de Janeiro.

Leia Também:

Corpo de jovem desaparecida é encontrado dentro de freezer na Bahia
Vinte e quatro vírus são furtados de universidade brasileira
Jovem morre e duas pessoas ficam feridas após tiroteio em bar na Bahia

Três líderes de facção baianos foram encontrados na Bolívia

Ele foi o terceiro líder de facção baiano encontrado na Bolívia, em pouco mais de seis meses. O secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, comemorou as ações.

“Com a ampliação da integração entre as Forças Estaduais, Federais e Internacionais, chegamos ao terceiro líder de facção escondido na Bolívia. Seguiremos combatendo o crime organizado com inteligência e união de esforços”, destacou.

A ação seguiu a doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI) e contou com a participação de equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, da Polícia Civil e da Polícia Federal da Bolívia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bolívia Salvador Saramandaia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ilustrativa
Play

Motorista é preso por desviar cargas e causar prejuízo de R$ 50 mil

Ilustrativa
Play

Policial militar é atropelado por carro de ‘paredão’ em Salvador

Ilustrativa
Play

Polícia Civil desmonta esquema de produção de cocaína e maconha na Bahia

Ilustrativa
Play

Caso Thamires: rodoviário diz viver com medo e afirma temer perder o emprego

x