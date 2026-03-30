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VIOLÊNCIA

Jovem morre e duas pessoas ficam feridas após tiroteio em bar na Bahia

Outro homem foi atingido no pé, e uma mulher de raspão, no estabelecimento

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

30/03/2026 - 8:05 h

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Luiz Alberto de Jesus Silva
Luiz Alberto de Jesus Silva -

Um jovem de 29 anos foi morto neste domingo, 29, após um ataque a tiros em um bar localizado na Rua Itaíba, no bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana, no oeste da Bahia. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a vítima fatal foi identificada como Luiz Alberto de Jesus Silva, que morreu no local. Já os feridos, um homem e uma mulher, foram atingidos no pé e de raspão, respectivamente.

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Ambos foram socorridos e encaminhados a uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Após o ocorrido, moradores da região acionaram o Centro Integrado de Comunicações (Cicom). Policiais militares do 25º Batalhão (Ceto II) isolaram a área para a perícia técnica.

Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime, nem se os disparos realmente tinham Luiz Alberto como alvo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

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Outro caso em Feira de Santana ocorreu em março

Um jovem de 17 anos foi morto a tiros, no dia 8 de março, enquanto estava dentro de uma barbearia localizada na Rua Jaguará, no bairro Campo Limpo, em Feira de Santana. O crime aconteceu no sábado e outras duas pessoas que estavam no estabelecimento também acabaram feridas durante o ataque.

O adolescente foi identificado pelas inicais F. S. L. Informações preliminares apontam que homens armados chegaram ao local em um carro e efetuaram disparos contra o jovem.

No momento do ataque, outras pessoas estavam na barbearia e duas delas foram atingidas pelos tiros.

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