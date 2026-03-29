Polícia investiga morte de estudante de medicina após dor de cabeça

Jefferson Alves Pinto, tinha 23 anos e era estudante de medicina - Foto: Reprodução

Jefferson Alves Pinto, um estudante de medicina de 23 anos, morreu após buscar atendimento por fortes dores de cabeça no Hospital Regional do Alto Acre, na cidade de Brasiléia. A Polícia Civil do estado passou a investigar o caso após a família do jovem acusar o hospital de negligência no atendimento.

Natural de Rondônia, Jefferson morava na cidade acreana enquanto cursava medicina em uma faculdade na Bolívia.

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Entenda o caso

Ele começou a passar mal na manhã da última quarta-feira, 25, mas ainda chegou a ir à faculdade. Segundo o namorado dele, o estudante voltou para casa com dores intensas, tomou medicação e, à noite, decidiu procurar atendimento médico. Após cerca de uma hora de espera, recebeu medicação e foi liberado.

Horas depois, já durante a madrugada, Jefferson voltou a sentir dores de cabeça e retornou sozinho ao hospital. De acordo com o companheiro, o atendimento teria sido demorado e sem esclarecimentos sobre os procedimentos realizados.

O namorado da vítima ainda afirmou que o quadro de saúde do estudante se agravou enquanto ele aguardava atendimento. Testemunhas afirmaram que Jefferson passou mal, teve convulsões e caiu no chão antes de receber socorro adequado, morrendo no local.

Causa da morte segue sendo investigada

A família afirma que enfrenta dificuldades para obter informações sobre o caso. Eles solicitaram acesso ao prontuário médico, mas o pedido teria sido negado.

Diante da situação, os familiares de Jefferson registraram ocorrência e pediram a realização de autópsia. O corpo foi encaminhado para Rio Branco, onde serão feitos exames para identificar a causa da morte. Depois, será levado para Rondônia, onde ocorrerá o velório.

A Sesacre afirmou ainda que abriu apuração interna e que a causa da morte será definida após investigação clínica.