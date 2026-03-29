SAUDADE
"Deixou um legado", diz mãe de Isabella Nardoni 18 anos após o caso
Menina foi assassinada aos cinco anos, em 29 de março de 2008, pelo pai e madrasta
Por Luiza Nascimento
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A vereadora de São Paulo, Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, publicou um desabafo nas redes sociais neste domingo, 29, dia em que completa 18 anos a morte da filha. A menina tinha cinco anos quando foi assassinada pelo pai e madrasta, em 29 de março de 2008.
No vídeo, Ana aparece sentada, com um quadro ao fundo, contendo ela e os três filhos, inclusive Isabella, mesmo sem ela ter conhecido os irmãos. Durante o relato, ela exibe fotos e vídeos da criança.
"E se? É a pergunta que rondou a minha vida por muitos anos. E se hoje na minha casa nós fôssemos em cinco? E se a Isabela tivesse conhecido o Miguel e a Maria Fernanda? Uma história foi rompida", lamenta Ana Carolina.
A vereadora relembrou o dia em que perdeu Isabella, mas ressaltou que conseguiu ressignificar a perda, afirmando que a história da criança não terminou naquele momento.
"Ela deixou um legado. Que a Isabela deixou algo muito maior. Ali não se foi só uma história. E ali também não podia parar. Neste momento, talvez eu não entendesse, mas depois de anos essa história continuaria transformada e que hoje dá visibilidade a tantas crianças", continuou.
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Relembre o caso
Isabella Nardoni, de cinco anos, foi jogada pelo pai e pela madrasta da janela do sexto andar de um apartamento em São Paulo, no dia 29 de março de 2008.
De acordo cm as investigações, a mulher, Anna Carolina Jatobá, esganou e asfixiou a enteada. Em seguida, o pai da criança, Alexandre Nardoni, cortou a rede de proteção e atirou a filha pela janela.
Ambos foram condenados pelos crimes e seguem cumprindo as respectivas penas.
Ana Carolina Oliveira se tornou vereadora
Ana Carolina, que foi eleita vereadora em 2024, pelo Podemos, em São Paulo. Ela foi a segunda vereadora mais bem votada da cidade, conseguindo 129.521 votos.
Agora, a edil defende a bandeira de luta em favor do acolhimento de crianças vítimas de violência.
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