Ataque a tiros em cavalgada deixa dois mortos no interior da Bahia

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Até o momento, ninguém foi preso em relação ao ataque a tiros - Foto: Divulgação redes sociais

Na noite de sábado, 28, um ataque a tiros durante uma cavalgada em Canavieiras, cidade do sul da Bahia, resultou na morte de duas pessoas e deixou um sobrevivente ferido.

A Polícia Civil (PC) identificou as vítimas fatais como Ocimar Guimarães da Cruz, de 43 anos, e Isamara Guimarães da Cruz, de 27 anos. Isamara, servidora da prefeitura local, atuava no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Em nota divulgada nas redes sociais, a gestão municipal lamentou o falecimento da jovem e expressou solidariedade aos familiares.

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O homem que sobreviveu ao ataque tem 38 anos, conforme informou a polícia. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, na mesma região, onde permanece internado. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

A Delegacia de Canavieiras investiga as circunstâncias do crime, incluindo autoria e motivação. Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido detido.