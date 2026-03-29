POLÍCIA
Nove anos! Justiça mantém condenação de cantor do Art Popular por estupro
Cantor do Art Popular foi condenado a mais de 9 anos de prisão em regime fechado
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A condenação do cantor Leandro Lehart, integrante do grupo Art Popular foi mantida por unanimidade após a decisão da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
A decisão foi expedida na quinta-feira, 26, e confirma a pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de prisão, em regime fechado.
Prisão pode ocorrer a qualquer momento
Com a condenação em segunda instância, o cantor pode ser preso a qualquer momento. Ele é acusado de estupro e cárcere privado, em um caso que teria ocorrido em 2019.
Acusação foi baseada em provas e depoimentos
De acordo com os autos do processo, o crime teria acontecido após um encontro entre o artista e a vítima. A acusação sustenta que houve abuso sem consentimento.
A Justiça considerou os depoimentos e demais provas apresentadas durante a investigação para manter a condenação.
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Defesa nega acusações e promete recorrer
A defesa de Leandro Lehart nega as acusações e afirma que a relação foi consensual.
Os advogados informaram que irão recorrer da decisão em instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e, em último caso, o Supremo Tribunal Federal.
Caso ainda pode ter novos desdobramentos
Apesar da manutenção da condenação, o processo ainda não está encerrado, já que a defesa pode apresentar recursos.
Enquanto isso, a decisão da Justiça de São Paulo mantém válida a pena e permite a execução da prisão.
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