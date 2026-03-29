HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Influencer é morto por avô de ex-namorado ao invadir casa e agredi-lo

Idoso tem diagnóstico de Alzheimer e fugiu da cena do crime

Por Luiza Nascimento

29/03/2026 - 15:58 h

Apolo dos Santos

Um influenciador de 28 anos foi morto, neste sábado, 28, ao invadir a casa do ex-namorado, no municipio Maringá, no Paraná. Apolo dos Santos foi baleado pelo avô do antigo companheiro, que tem Alzheimer.

De acordo com testemunhas, o produtor de conteúdo não aceitava o fim do relacionamento. Ele teria entrado no local e tentado agredir o ex, quando o idoso, de 81 anos, realizou um disparo de espingarda, que o atingiu no peito.

Como aconteceu a invasão?

Apolo chegou ao local de motocicleta e, ao entrar na residência, tentou agredir o ex-companheiro, que se trancou no banheiro.

No entanto, Apolo teria conseguido arrombar a porta e continuou com as tentativas de agressão, quando o idoso efetuou o disparo.

Após ser atingido, o influenciador tentou deixar o imóvel, mas caiu no quintal. Depois de atirar, o idoso fugiu, mas foi localizado logo depois pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia.

Quem era Apolo?

Apolo dos Santos era criador de conteúdo, e tinha 28 anos. Ele era natural de São Paulo e acumulava mais de 56 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava conteúdos sobre rotina fitness.

