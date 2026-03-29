À PROCURA DO CULPADO
Mulher morre após receber soco no interior da Bahia
Vítima foi agredida e acabou batendo a cabeça ao cair no chão
Por Redação
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Uma mulher morreu após ser agredida com um soco, na noite de sábado, 28, na cidade de Itamaraju, no sul da Bahia.
Segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como Aline Santos de Oliveira, de 42 anos, levou um soco de um homem e acabou batendo a cabeça ao cair no chão.
Ela chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu.
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O corpo da mulher foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Não há detalhes sobre o sepultamento da vítima.
A Delegacia de Itamaraju investiga a motivação e autoria do crime.
Em nota, a Polícia Civil informou que agentes tentam localizar e prender o autor do crime. Até o momento, o nome do suspeito não foi divulgado.
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