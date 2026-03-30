Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Suspeito de matar motociclista na Av. Paralela é preso com sinais de embriaguez

Gabriel Lopes dos Santos, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

30/03/2026 - 13:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Polícia Civil
Polícia Civil -

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante, com sinais de embriaguez, na tarde deste domingo, 29, suspeito de causar a morte de um motociclista na Avenida Luiz Viana Filho, conhecida como Paralela, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado por homicídio na direção de veículo automotor após colidir o carro que dirigia com uma motocicleta. A vítima foi identificada como Gabriel Lopes dos Santos, de 21 anos, que não resistiu aos ferimentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Polícia Turística (BPTur) foram acionadas para dar apoio ao Samu, que prestava socorro ao motociclista no local do acidente. Ainda conforme a corporação, o condutor do carro apresentava sinais de embriaguez e foi conduzido à delegacia.

Leia Também:

Líder de facção da Saramandaia é preso na Bolívia após roubar vinícola
Corpo de jovem desaparecida é encontrado dentro de freezer na Bahia
Jovem morre e duas pessoas ficam feridas após tiroteio em bar na Bahia

Após o ocorrido, o veículo do suspeito chegou a ser apedrejado por populares. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo. O caso segue sob investigação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente de trânsito HOMICÍDIO motociclista Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil
Play

Motorista é preso por desviar cargas e causar prejuízo de R$ 50 mil

Polícia Civil
Play

Policial militar é atropelado por carro de ‘paredão’ em Salvador

Polícia Civil
Play

Polícia Civil desmonta esquema de produção de cocaína e maconha na Bahia

Polícia Civil
Play

Caso Thamires: rodoviário diz viver com medo e afirma temer perder o emprego

x