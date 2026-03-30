POLÍCIA
Suspeito de matar motociclista na Av. Paralela é preso com sinais de embriaguez
Gabriel Lopes dos Santos, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos
Por Victoria Isabel
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Um homem de 50 anos foi preso em flagrante, com sinais de embriaguez, na tarde deste domingo, 29, suspeito de causar a morte de um motociclista na Avenida Luiz Viana Filho, conhecida como Paralela, em Salvador.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado por homicídio na direção de veículo automotor após colidir o carro que dirigia com uma motocicleta. A vítima foi identificada como Gabriel Lopes dos Santos, de 21 anos, que não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Polícia Turística (BPTur) foram acionadas para dar apoio ao Samu, que prestava socorro ao motociclista no local do acidente. Ainda conforme a corporação, o condutor do carro apresentava sinais de embriaguez e foi conduzido à delegacia.
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Após o ocorrido, o veículo do suspeito chegou a ser apedrejado por populares. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil informou que foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo. O caso segue sob investigação.
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