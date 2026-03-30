Tragédia: filho presencia mãe matar pai por causa de Wi-Fi

Suspeita permanece presa preventivamente e deve responder por homicídio qualificado - Foto: Reprodução Polícia Militar

Na zona rural de Cafelândia (PR), uma briga doméstica terminou em tragédia na última quinta-feira, 27. Jaqueline Francisca dos Santos Chumon, de 32 anos, foi presa suspeita de matar o marido com um disparo de espingarda calibre .22 após uma discussão motivada pelo funcionamento da internet da residência.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o conflito começou quando a mulher pediu ao companheiro que consertasse a conexão da casa. Ao se recusar, ele acabou sendo atingido por um tiro disparado por Jaqueline. A suspeita teria tentado efetuar um segundo disparo, mas a arma falhou.

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Inicialmente, a investigada afirmou que se tratava de um acidente, alegando que o marido manipulava a própria arma quando o disparo ocorreu, atingindo seu braço esquerdo. No entanto, a perícia descartou a versão de disparo acidental: não havia marcas de tiro de curta distância e o ferimento no braço não condizia com a hipótese de autodisparo, considerando que a vítima era destra.

Além disso, os investigadores identificaram alterações na cena do crime, como a movimentação da arma e do carregador da posição original até a cama. Jaqueline também teria minimizado a situação ao afirmar aos policiais que não era necessário chamar a polícia.

Testemunhas próximas relataram que o casal vivia em constante tensão e que a mulher já demonstrava comportamento agressivo em discussões domésticas. O filho do casal presenciou o crime e confirmou, mesmo sob orientação da mãe para mentir, que ela havia atirado no pai.

Jaqueline Francisca dos Santos Chumon permanece presa preventivamente e deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.