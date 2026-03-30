Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Tragédia: filho presencia mãe matar pai por causa de Wi-Fi

Familiares relataram histórico de agressividade e discussões frequentes entre o casal

Luan Julião

Por Luan Julião

30/03/2026 - 18:31 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Suspeita permanece presa preventivamente e deve responder por homicídio qualificado
Suspeita permanece presa preventivamente e deve responder por homicídio qualificado -

Na zona rural de Cafelândia (PR), uma briga doméstica terminou em tragédia na última quinta-feira, 27. Jaqueline Francisca dos Santos Chumon, de 32 anos, foi presa suspeita de matar o marido com um disparo de espingarda calibre .22 após uma discussão motivada pelo funcionamento da internet da residência.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o conflito começou quando a mulher pediu ao companheiro que consertasse a conexão da casa. Ao se recusar, ele acabou sendo atingido por um tiro disparado por Jaqueline. A suspeita teria tentado efetuar um segundo disparo, mas a arma falhou.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Inicialmente, a investigada afirmou que se tratava de um acidente, alegando que o marido manipulava a própria arma quando o disparo ocorreu, atingindo seu braço esquerdo. No entanto, a perícia descartou a versão de disparo acidental: não havia marcas de tiro de curta distância e o ferimento no braço não condizia com a hipótese de autodisparo, considerando que a vítima era destra.

Leia Também:

Carro atropela quatro crianças em condomínio de luxo
Tráfico de formigas cresce com venda de rainhas por até R$ 1 mil
Ex-diretor de abrigo na Bahia é preso por tornar instituição base do BDM

Além disso, os investigadores identificaram alterações na cena do crime, como a movimentação da arma e do carregador da posição original até a cama. Jaqueline também teria minimizado a situação ao afirmar aos policiais que não era necessário chamar a polícia.

Testemunhas próximas relataram que o casal vivia em constante tensão e que a mulher já demonstrava comportamento agressivo em discussões domésticas. O filho do casal presenciou o crime e confirmou, mesmo sob orientação da mãe para mentir, que ela havia atirado no pai.

Jaqueline Francisca dos Santos Chumon permanece presa preventivamente e deve responder por homicídio qualificado por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil internet violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suspeita permanece presa preventivamente e deve responder por homicídio qualificado
Play

Motorista é preso por desviar cargas e causar prejuízo de R$ 50 mil

Suspeita permanece presa preventivamente e deve responder por homicídio qualificado
Play

Policial militar é atropelado por carro de ‘paredão’ em Salvador

Suspeita permanece presa preventivamente e deve responder por homicídio qualificado
Play

Polícia Civil desmonta esquema de produção de cocaína e maconha na Bahia

Suspeita permanece presa preventivamente e deve responder por homicídio qualificado
Play

Caso Thamires: rodoviário diz viver com medo e afirma temer perder o emprego

x