COMÉRCIO ILEGAL
Tráfico de formigas cresce com venda de rainhas por até R$ 1 mil
Dimensão do tráfico veio à tona após a apreensão de cerca de 5 mil formigas-rainhas
Por Leilane Teixeira
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O Quênia enfrenta o avanço de um comércio ilegal de formigas impulsionado pelo período de chuvas, quando ocorre o voo nupcial da espécie e facilita a captura de rainhas. A prática tem atraído contrabandistas e alimentado um mercado internacional em expansão.
O fenômeno é registrado principalmente na região de Gilgil, no Vale do Rift, onde enxames deixam os formigueiros durante o ritual de acasalamento. Nesse período, machos e rainhas aladas saem dos ninhos, tornando as rainhas — mais valiosas — alvos fáceis de coleta.
As formigas gigantes africanas coletoras (Messor cephalotes) são as mais procuradas por criadores estrangeiros. No mercado clandestino, uma única rainha pode chegar a £170 (cerca de R$ 1,1 mil), já que é capaz de fundar uma colônia que pode durar décadas.
A dimensão do tráfico veio à tona após a apreensão de cerca de 5 mil rainhas em uma pousada na cidade de Naivasha. Os insetos estavam armazenados em tubos preparados para mantê-los vivos durante o transporte até a Europa e a Ásia. Os envolvidos no caso foram condenados por biopirataria.
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Colapso
Especialistas alertam que a retirada dessas rainhas pode provocar o colapso de colônias inteiras e afetar o equilíbrio ambiental, já que a espécie desempenha papel importante na dispersão de sementes e na manutenção dos ecossistemas.
Além disso, pesquisadores destacam o risco da introdução de espécies invasoras em outros países, impulsionada pela popularização da criação de formigas como animais de estimação.
Embora a coleta possa ser feita legalmente com autorização, autoridades afirmam que nenhuma licença foi solicitada até agora. O desafio, segundo órgãos ambientais, é ampliar a fiscalização para conter um comércio ainda considerado subnotificado e potencialmente danoso à biodiversidade.
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