Quem é “Nanã”, líder do CV na Saramandaia preso na Bolívia

João Vítor Santos Souza, conhecido como “Nanã” - Foto: Reprodução

Apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas em Salvador, João Vítor Santos Souza, conhecido como “Nanã”, foi capturado na manhã desta segunda-feira, 30, na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Ele é identificado pelas forças de segurança como líder do Comando Vermelho (CV) com atuação no bairro da Saramandaia.

Atuação e crimes atribuídos

De acordo com as investigações, Nanã ocupava posição estratégica dentro da facção, com influência direta nas atividades criminosas na região. Ele é associado a ações ligadas ao tráfico de drogas, além de outros crimes violentos que impactam a dinâmica da segurança pública na capital baiana.

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Contra o suspeito, havia mandados de prisão em aberto por homicídio, sequestro e tráfico de drogas. As apurações indicam que, mesmo fora do Brasil, ele seguia envolvido em práticas criminosas, mantendo conexões com integrantes da organização.

Fuga internacional e prisão

Na tentativa de se manter foragido, João Vítor utilizava identidade falsa enquanto estava na Bolívia. Durante o período no país, ele também teria participado de um assalto a uma vinícola, de onde foram levados cerca de 60 mil dólares. Por esse crime cometido em território boliviano, ele permanecerá custodiado em Santa Cruz de La Sierra.

A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, a Polícia Civil e a Polícia Federal da Bolívia, com base em ações de inteligência.

Três líderes de facção baianos foram encontrados na Bolívia

Nanã é o terceiro líder de facção baiano localizado na Bolívia em pouco mais de seis meses, o que reforça a estratégia de fuga adotada por integrantes do crime organizado para países vizinhos.

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, destacou a importância da atuação integrada no combate às organizações criminosas.

“Em pouco mais de seis meses, com a ampliação da integração entre as Forças Estaduais, Federais e Internacionais, chegamos ao terceiro líder de facção escondido na Bolívia. Seguiremos combatendo o crime organizado com inteligência e união de esforços”, destacou o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.

