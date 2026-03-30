POLÍCIA
Ex-diretor de abrigo na Bahia é preso por tornar instituição base do BDM
Delegado afirma que suspeito se aproveitou do cargo para facilitar atividades ilícitas do grupo criminoso
Por Luan Julião
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Um homem de 58 anos, ex-diretor de uma instituição de acolhimento para idosos, foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 30, no município de Itabela, suspeito de integrar um esquema ligado à facção Bonde do Maluco (BDM).
De acordo com as investigações, o local, que deveria funcionar como espaço de assistência social, teria sido usado como uma espécie de base de apoio para as atividades do grupo criminoso na região.
A prisão é resultado do desdobramento da Operação Albergue, iniciada em novembro de 2025, que apura a utilização da estrutura da instituição para fins ilegais. Na primeira fase da ação, policiais cumpriram mandados de busca em imóveis ligados ao investigado, incluindo a antiga e a nova sede da entidade.
A análise do material apreendido revelou indícios de que o espaço era usado para dar suporte logístico ao BDM, incluindo a ocultação de veículos roubados, alguns com possível ligação a crimes violentos, além da movimentação de recursos financeiros associados à facção.
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Segundo o delegado responsável pelo caso, Johnson Tanimoto, o suspeito teria se beneficiado da credibilidade da função que exercia para atuar como intermediador de interesses do grupo criminoso, contribuindo especialmente na gestão de valores e no funcionamento da estrutura ilegal.
A Polícia Civil avalia que a atuação do investigado era estratégica para o fortalecimento da facção na cidade, utilizando a instituição como fachada para encobrir as atividades ilícitas.
A ação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Itabela, com apoio de unidades especializadas. O homem foi encaminhado à delegacia, passou por exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e permanece custodiado, à disposição da Justiça.
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