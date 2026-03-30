Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Ex-diretor de abrigo na Bahia é preso por tornar instituição base do BDM

Delegado afirma que suspeito se aproveitou do cargo para facilitar atividades ilícitas do grupo criminoso

Luan Julião

Por Luan Julião

30/03/2026 - 17:03 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Investigação da Operação Albergue aponta que abrigo foi usado para logística e movimentação financeira da facção
Investigação da Operação Albergue aponta que abrigo foi usado para logística e movimentação financeira da facção -

Um homem de 58 anos, ex-diretor de uma instituição de acolhimento para idosos, foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 30, no município de Itabela, suspeito de integrar um esquema ligado à facção Bonde do Maluco (BDM).

De acordo com as investigações, o local, que deveria funcionar como espaço de assistência social, teria sido usado como uma espécie de base de apoio para as atividades do grupo criminoso na região.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A prisão é resultado do desdobramento da Operação Albergue, iniciada em novembro de 2025, que apura a utilização da estrutura da instituição para fins ilegais. Na primeira fase da ação, policiais cumpriram mandados de busca em imóveis ligados ao investigado, incluindo a antiga e a nova sede da entidade.

A análise do material apreendido revelou indícios de que o espaço era usado para dar suporte logístico ao BDM, incluindo a ocultação de veículos roubados, alguns com possível ligação a crimes violentos, além da movimentação de recursos financeiros associados à facção.

Leia Também:

Diretor de presídio que matou namorada a conheceu ao palestrar sobre feminicídio
Líder do CV preso na Bolívia é responsável por sequestro de presidente do PV da Bahia
Suspeito de matar jovem e colocar corpo no freezer é preso na Bahia

Segundo o delegado responsável pelo caso, Johnson Tanimoto, o suspeito teria se beneficiado da credibilidade da função que exercia para atuar como intermediador de interesses do grupo criminoso, contribuindo especialmente na gestão de valores e no funcionamento da estrutura ilegal.

A Polícia Civil avalia que a atuação do investigado era estratégica para o fortalecimento da facção na cidade, utilizando a instituição como fachada para encobrir as atividades ilícitas.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Itabela, com apoio de unidades especializadas. O homem foi encaminhado à delegacia, passou por exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia bdm Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Investigação da Operação Albergue aponta que abrigo foi usado para logística e movimentação financeira da facção
Play

Motorista é preso por desviar cargas e causar prejuízo de R$ 50 mil

Investigação da Operação Albergue aponta que abrigo foi usado para logística e movimentação financeira da facção
Play

Policial militar é atropelado por carro de ‘paredão’ em Salvador

Investigação da Operação Albergue aponta que abrigo foi usado para logística e movimentação financeira da facção
Play

Polícia Civil desmonta esquema de produção de cocaína e maconha na Bahia

Investigação da Operação Albergue aponta que abrigo foi usado para logística e movimentação financeira da facção
Play

Caso Thamires: rodoviário diz viver com medo e afirma temer perder o emprego

x