Diretor de presídio que matou namorada a conheceu ao palestrar sobre feminicídio

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Flávia Barros e Tiago Sóstenes - Foto: Reprodução

Suspeito de matar a namorada, o ex-diretor do presídio de Paulo Afonso, na Bahia, Tiago Sóstenes Miranda de Matos, teria conhecido Flávia Barros, enquanto o policial ministrava uma palestra sobre feminicídio em uma faculdade particular.

Os dois teriam se apresentado durante o evento, segundo informações do programa Domingo Espetacular, da Record, exibido neste domingo, 29.

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Entenda a linha do tempo

Os dois se conheceram durante uma palestra em uma faculdade e começaram a se envolver em 2025.

No entanto, a relação foi oficializada em 15 de março, dia do aniversário de Flávia, uma semana antes do crime.

Três dias depois, 18 de março, Flávia foi para a Aracaju a trabalho. No sábado, 21, o suspeito viajou ao encontro dela e, durante a noite, os dois foram para um show e discutiram no meio da festa.

Na manhã de domingo, 22, a vítima foi embora para o hotel em que estava hospedada, quando o policial foi atrás dela, arrombou a porta do quarto e deu três tiros.

Tiago tinha família "escondida"

Investigações apontam que Tiago seria casado e teria três filhos, mantendo sua família “escondida” em outro estado, sem que Flávia tivesse ciência.

Testemunhas chegaram a dizer que os dois brigaram após a vítima descobrir a vida dupla do agressor, o que não foi confirmado por autoridades oficiais.