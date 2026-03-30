Líder do CV preso na Bolívia é responsável por sequestro de presidente do PV da Bahia

À esquerda, o presidente do Partido Verde no estado, Ivanilson Gomes, vítima do sequestro, e João Vítor Santos Souza, conhecido como Nanã, membro do CV e apontado como responsável pelo crime. - Foto: Reprodução

A prisão de João Vítor Santos Souza, conhecido como “Nanã”, trouxe um novo desdobramento para um dos casos de maior repercussão política recente na Bahia. Apontado como líder do Comando Vermelho (CV) com atuação no bairro da Saramandaia, em Salvador, ele é investigado por ter planejado e ordenado o sequestro do presidente do Partido Verde no estado, Ivanilson Gomes.

Capturado nesta segunda-feira, 30, na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, o suspeito era considerado o último alvo da Operação Elo Quebrado, conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). Segundo a Polícia Civil, mesmo fora do Brasil, ele continuava comandando ações criminosas e articulando crimes por meio da estrutura da facção.

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Crime planejado à distância

As investigações apontam que Nanã foi o responsável por coordenar o sequestro do dirigente partidário, ocorrido em março do ano passado. À época, sete integrantes da facção teriam participado diretamente da ação, que também envolveu extorsão.

“Com esta prisão, coordenada pela FICCO Bahia, alcançamos o último integrante de facção envolvido na extorsão contra o presidente do Partido Verde. No total, sete traficantes participaram do crime”, explicou o diretor do DEIC, delegado Thomas Galdino.

Sequestro em sede partidária

O crime ocorreu no dia 14 de março, quando homens armados invadiram a sede do Partido Verde, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Após roubarem funcionários, os suspeitos levaram Ivanilson Gomes.

O político foi libertado no dia seguinte e encaminhado à Delegacia Especializada Antissequestro, onde prestou depoimento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, ele foi encontrado em segurança, mas detalhes da ação não foram divulgados.

Ainda no mesmo mês, quatro suspeitos foram presos — um deles poucas horas após o sequestro. Com o avanço das investigações, outros envolvidos foram identificados até que a polícia chegasse ao nome de Nanã, apontado como o mandante.

Foragido internacional

Considerado uma das principais lideranças do CV na capital baiana, João Vítor estava escondido na Bolívia, onde utilizava identidade falsa. A captura foi realizada em ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, Polícia Civil e Polícia Federal boliviana.

Com a prisão, a polícia afirma ter concluído a identificação e responsabilização de todos os envolvidos no sequestro do dirigente do Partido Verde, além de reforçar o combate a lideranças criminosas que atuam fora do país.