Suspeito de matar jovem e colocar corpo no freezer é preso na Bahia

Ao lado esquerdo está a vítima, Manuela Vieira. À direita, o suspeito, Lucas Santos. - Foto: Reprodução

O homem suspeito de matar Manuela Vieira Matos Silva e guardar o corpo em um freezer, em Vitória da Conquista, na Bahia, foi preso nesta segunda-feira, 30. Lucas Santos Lima, de 29 anos, estava em Ilhéus, no sul do estado.

Até o momento, não há informações se os dois se conheciam, nem sobre o que poderia ter motivado o crime. A causa da morte também não foi divulgada.

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Relembre o caso

O corpo de Manuela Vieira Matos Silva, de 23 anos, foi encontrado congelado dentro de um freezer, neste domingo, 29, em uma casa no bairro Alto Maron, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A jovem estava desaparecida desde sexta-feira, 27.

Ela havia sido vista pela última vez nas imediações do Centro de Vitória da Conquista. Na ocasião, a vítima estava acompanhada de um homem que aparentava ter cerca de 45 anos, próximo à Caixa Econômica da Praça Barão do Rio Branco.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou queagentes da 77ª CIPM foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, eles encontraram o corpo, já em estado de congelamento.