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ACIDENTE

Carro atropela quatro crianças em condomínio de luxo

Crianças estavam sentadas em círculo na rua quando um carro modelo Tucson se aproxima e atinge as cianças

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/03/2026 - 18:23 h

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Imagem ilustrativa da imagem Carro atropela quatro crianças em condomínio de luxo
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Quatro crianças foram atropeladas dentro de um condomínio residencial na Rua Cabo João Teruel Fregoni, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, na noite de sábado, 28.

De acordo com as informações, as vítimas estavam sentadas em círculo na rua quando um carro modelo Tucson se aproximou em baixa velocidade e acabou atingindo o grupo.

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Com o impacto, uma das crianças ficou presa debaixo do veículo e precisou ser retirada por moradores, que se mobilizaram rapidamente para prestar socorro.

A Polícia Militar informou que uma das vítimas foi encontrada caída no local, recebeu atendimento de uma equipe de resgate e foi levada para uma unidade de saúde acompanhada por um responsável.

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Encaminhadas ao hospital

As outras três crianças foram socorridas por familiares e encaminhadas a hospitais da região. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

A motorista permaneceu no local após o acidente e prestou esclarecimentos às autoridades. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso segue em apuração.

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Guarulhos como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Após depor, a condutora foi liberada.

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Tags:

acidente atropelamento crianças São Paulo

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