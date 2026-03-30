Motociclista morto na Paralela estagiava na prefeitura e sonhava em ser PM

- Foto: Reprodução Redes Sociais

O jovem Gabriel Lopes dos Santos, de 21 anos, que morreu após um acidente de trânsito na Avenida Paralela, em Salvador, mantinha uma rotina dividida entre estudo e trabalho.

Em conversa com o Portal A TARDE, o pai do jovem, Erieldo Silva dos Santos, contou que, além de trabalhar como entregador por app nas horas vagas, Gabriel também cursava o 3º semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e era estagiário da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), onde atuava no Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI).

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Em nota, a Semge lamentou a morte do estagiário e destacou o perfil de Gabriel durante o período em que atuou no órgão. “Durante sua atuação na Semge, foi reconhecido pelo comprometimento, dedicação e espírito colaborativo”, informou a secretaria.

Sonho em ser policial

Sempre muito sonhador, a família contou ainda que ele tinha como objetivo e um sonho ingressar na Polícia Militar. Segundo o pai, o interesse pela área surgiu após o período em que serviu ao Exército, entre 2023 e 2024.

"Meu filho sempre foi muito trabalhador e estudioso. Conciliava os trabalhos. Inclusive, antes de estar como entregador para complementar a renda, ele chegou a trabalhar na Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB), sempre muito comprometido", contou emocionado.

Para o pai, que fica é a saudade e o desejo por justiça. “Ele era um menino trabalhador, estudioso, que corria atrás dos objetivos dele. Tinha planos e queria crescer na vida. Nada vai trazer ele de volta, mas espero que a justiça seja feita”, disse.

Acidente aconteceu durante entrega

O acidente foi registrado no domingo, 29, na Avenida Paralela. Gabriel pilotava uma motocicleta durante uma entrega quando foi fechado por um carro.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista, identificado como Mauro Lázaro Araújo Santana, de 50 anos, foi preso em flagrante, suspeito de homicídio na direção de veículo automotor.

Após a colisão, o carro foi incendiado por populares, que suspeitam que o condutor estivesse sob efeito de álcool. Garrafas de cerveja foram encontradas no interior do veículo.

Gabriel chegou a ser socorrido por testemunhas e por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Sepultamento

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e sepultado na tarde desta segunda-feira (30), no Cemitério Campo Santo, no bairro da Federação.

O suspeito deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (30). O caso segue sob investigação.