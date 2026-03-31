Mike Papa: agente baiano é exonerado por planejar matar Lula

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Policial federal baiano, Wladimir Matos Soares - Foto: Antonio Augusto

O Ministério da Justiça e Segurança Pública exonerou, nesta terça-feira, 31, o policial federal baiano Wladimir Matos Soares, conhecido como “Mike Papa”, condenado a 21 anos de prisão por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado envolvendo a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Wladimir fazia parte do chamado “Núcleo 3” da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), conhecido como "kids pretos" responsável por planejar a morte de autoridades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes.

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Entenda o rompimento

O rompimento do vínculo do agora ex-agente com a corporação foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 31, e cumpre a determinação do STF (Supremo Tribunal Federal) da perda do cargo público de todos os condenados.

De acordo com a Polícia Federal (PF), as perícias de áudios revelaram que Wladimir Soares declara fazer parte de um grupo armado formado para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"A gente ia com muita vontade, íamos empurrar meio mundo de gente, íamos matar meio mundo de gente, não estava nem aí mais", disse o policial.

Ainda conforme a PF, Wladimir teria atuado de forma infiltrada na equipe de segurança durante a campanha eleitoral de 2022, visando obter e repassar informações estratégicas.

Saiba quem é Wladimir Matos

Wladimir Matos Soares, de 53 anos, é nascido em Salvador e possui 22 anos de serviços à Polícia Federal. Ele atou em diversas áreas da PF, chegando a integrar o setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), em 2008.

Somado a isso, o policial ficou um ano na Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), antes de deixar o órgão.

Após isso, o agente da PF continuou trabalhando em Salvador e, em seguida, foi transferido para Brasília.

Relembre o caso

Wladimir Matos Soares integra o “Núcleo 3”, conhecidos como “kids pretos”, denunciados pela PGR por tentativa de golpe de estado e planejamento de assassinato contra:

presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT);

vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB);

ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Os acusados deste grupo, composto por militares das Forças Especiais do Exército e um policial federal, teriam sido responsáveis por ações táticas da tentativa de golpe, monitorando alvos e planejando sequestros e execuções, conforme diz a Procuradoria-Geral da República.

Eles são apontados pelos crimes:

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

tentativa de golpe de Estado;

envolvimento em organização criminosa armada;

dano qualificado;

deterioração de patrimônio tombado.

Saiba quem são os “kids pretos”