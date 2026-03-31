Ramhon Dias é preso em operação contra esquema de tráfico entre BA e RJ

Influenciador, que já foi alvo de outra operação, volta a ser preso em nova fase de combate ao crime - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O influenciador digital e rifeiro Ramhon Dias foi preso na manhã desta terça-feira, 31, em São Paulo, durante a deflagração da “Operação Midas”. Ele é um dos alvos da ofensiva, que mobiliza forças estaduais e federais no combate ao crime organizado. A ação ocorre de forma simultânea na Bahia e em outros cinco estados.

Ao todo, foram expedidos 33 mandados judiciais, sendo 13 de prisão e 20 de busca e apreensão. Até o momento, sete pessoas já foram presas durante a ação, realizadas em estados como Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe.

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Na Bahia, os mandados foram cumpridos em Salvador e em cidades do interior, como Camacan, Itabuna, Irecê, Luís Eduardo Magalhães, Serrinha, Senhor do Bonfim e Andorinha. Na capital baiana, as equipes também realizaram buscas em áreas de classe média e alto padrão, incluindo um condomínio de luxo, que pode ser o Alphaville, segundo informações preliminares, além de um prédio residencial no bairro do Cabula.

As investigações tiveram início há mais de dois anos, no município de Camacan, e apontaram a atuação de uma organização criminosa com ramificações em diversos estados. Segundo as apurações, o grupo operava no envio de drogas e armas do Rio de Janeiro para a Bahia, enquanto remetia dinheiro e entorpecentes de maior valor, como haxixe e maconha do tipo “moonrock”, no sentido inverso.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos armas de fogo, veículos, celulares e documentos, que devem auxiliar no aprofundamento das investigações e na identificação de outros integrantes do grupo.

Influenciador já havia sido alvo de outra operação

Entre os presos está o influenciador Ramhon Dias, que possui mais de 400 mil seguidores nas redes sociais e já havia sido investigado anteriormente por envolvimento em esquemas de rifas fraudulentas.

Ele foi alvo da operação “Falsas Promessas”, que apura a manipulação de sorteios divulgados pela internet. Segundo as investigações, o grupo utilizava redes sociais para promover rifas de alto valor com resultados direcionados, além de recorrer a empresas de fachada e “laranjas” para ocultar a origem de recursos ilícitos, em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas.

Ramhon chegou a ser preso em setembro de 2024, durante a primeira fase da investigação, e foi liberado semanas depois com uso de tornozeleira eletrônica. Em abril de 2025, voltou a ser detido na segunda fase da operação.

Agora, ele volta a ser preso, desta vez no contexto da “Operação Midas”, que investiga uma estrutura criminosa ainda mais ampla.

As investigações seguem em andamento, e novas fases da operação não estão descartadas.