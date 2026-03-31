Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

Prisões marcam ofensiva contra organização criminosa com atuação entre BA e RJ - Foto: Reprodução / SSP

A “Operação Midas”, deflagrada na manhã desta terça-feira, 31, também teve desdobramentos em áreas de classe média e alto padrão de Salvador, chamando a atenção de moradores e reforçando o alcance da organização criminosa investigada.

Equipes das forças de segurança cumpriram mandados de busca e apreensão em um condomínio de alto padrão na capital baiana. Informações preliminares indicam que a ação pode ter ocorrido no Alphaville, mas o local ainda não foi oficialmente confirmado pelas autoridades.

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Além disso, diligências também foram realizadas em um prédio residencial de classe média alta no bairro do Cabula. A presença policial nas primeiras horas do dia surpreendeu moradores das regiões, onde, até então, não havia registro público de ligação direta com atividades criminosas desse tipo.

De acordo com as investigações, os alvos nesses locais teriam ligação com uma organização criminosa interestadual envolvida com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

Durante as ações, foram apreendidos celulares, documentos e outros materiais considerados importantes para o avanço das investigações. Esses itens devem ajudar a polícia a rastrear conexões financeiras e identificar novos integrantes do grupo.

Operação já resultou na prisão de sete investigados

Deflagrada na manhã desta terça-feira, 31, a Operação Midas mobilizou forças estaduais e federais no combate ao crime organizado, com ações simultâneas na Bahia e em outros cinco estados.

Ao todo, foram expedidos 33 mandados judiciais, sendo 13 de prisão e 20 de busca e apreensão. Até o momento, sete pessoas já foram presas durante a ofensiva, em cidades da Bahia e também em outros estados.

Coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/Ilhéus), a operação reúne equipes das polícias Federal, Civil, Militar e Penal, com apoio do Gaeco e da Secretaria da Segurança Pública.

As investigações começaram há mais de dois anos, no município de Camacan, e identificaram uma organização criminosa com atuação interestadual, envolvida com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

Segundo as apurações, o grupo atuava no envio de drogas e armas do Rio de Janeiro para a Bahia, enquanto fazia o caminho inverso com dinheiro e entorpecentes de maior valor, como haxixe e maconha do tipo “moonrock”.

As ações ocorreram em diversas cidades baianas, incluindo Salvador, Itabuna, Irecê, Luís Eduardo Magalhães, Serrinha, Senhor do Bonfim e Andorinha, além de municípios em estados como São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe.

Durante o cumprimento dos mandados, também foram apreendidos armas, veículos, celulares e documentos, que devem contribuir para o avanço das investigações e a identificação de outros integrantes do grupo criminoso.