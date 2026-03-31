Jovens são brutalmente assassinados no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Moradores relatam sequência de disparos e temor aumenta na comunidade - Foto: Ilustrativa

Um duplo homicídio marcou a noite desta terça-feira, 31, no Bairro de Plataforma, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Duas pessoas foram brutalmente assassinadas a tiros, deixando moradores em estado de choque.

De acordo com informações preliminares, uma das vítimas é Adenilson Santos Dias Júnior, de 26 anos. A segunda vítima é um adolescente de 17 anos, ainda não identificado oficialmente. Testemunhas relataram ouvir uma sequência de disparos por volta das 20h e acionaram imediatamente a Polícia Militar.

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Ao chegar ao local, os policiais fizeram o isolamento da área para garantir a segurança e preservar a cena do crime. Equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar a perícia, coletar vestígios e auxiliar na identificação das vítimas.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou sobre os responsáveis pelo duplo homicídio. As autoridades investigam se o ataque tem relação com disputas locais, envolvimento com tráfico de drogas ou outros conflitos na região. Moradores do bairro afirmam estar assustados e clamam por mais segurança nas ruas.

O caso será acompanhado de perto pela Polícia Civil, que deve analisar imagens de câmeras próximas, ouvir testemunhas e buscar pistas que possam levar à identificação e prisão dos autores.