Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Jovens são brutalmente assassinados no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Polícia Militar isolou a área e aguarda equipes da Polícia Civil e do DPT para perícia

Luan Julião

Por Luan Julião

31/03/2026 - 18:57 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Moradores relatam sequência de disparos e temor aumenta na comunidade
Moradores relatam sequência de disparos e temor aumenta na comunidade -

Um duplo homicídio marcou a noite desta terça-feira, 31, no Bairro de Plataforma, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Duas pessoas foram brutalmente assassinadas a tiros, deixando moradores em estado de choque.

De acordo com informações preliminares, uma das vítimas é Adenilson Santos Dias Júnior, de 26 anos. A segunda vítima é um adolescente de 17 anos, ainda não identificado oficialmente. Testemunhas relataram ouvir uma sequência de disparos por volta das 20h e acionaram imediatamente a Polícia Militar.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao chegar ao local, os policiais fizeram o isolamento da área para garantir a segurança e preservar a cena do crime. Equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar a perícia, coletar vestígios e auxiliar na identificação das vítimas.

Leia Também:

Suspeito de matar motociclista por app na Paralela é solto pela Justiça
Operação Lockdown: esquema em presídio baiano extorquia famílias em R$ 10 mil
CV impõe “governo paralelo” e dita regras em bairros dominados

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou sobre os responsáveis pelo duplo homicídio. As autoridades investigam se o ataque tem relação com disputas locais, envolvimento com tráfico de drogas ou outros conflitos na região. Moradores do bairro afirmam estar assustados e clamam por mais segurança nas ruas.

O caso será acompanhado de perto pela Polícia Civil, que deve analisar imagens de câmeras próximas, ouvir testemunhas e buscar pistas que possam levar à identificação e prisão dos autores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime Polícia Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Moradores relatam sequência de disparos e temor aumenta na comunidade
Play

Vídeo: fábrica de armas artesanal é desmontada em cidade baiana

Moradores relatam sequência de disparos e temor aumenta na comunidade
Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

Moradores relatam sequência de disparos e temor aumenta na comunidade
Play

Motorista é preso por desviar cargas e causar prejuízo de R$ 50 mil

Moradores relatam sequência de disparos e temor aumenta na comunidade
Play

Policial militar é atropelado por carro de ‘paredão’ em Salvador

x