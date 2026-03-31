Vídeo: fábrica de armas artesanal é desmontada em cidade baiana

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- Foto: Divulgação PC

Um imóvel utilizado para a fabricação artesanal de armas de fogo foi descoberto nesta terça-feira, 31, durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, no município de Rafael Jambeiro.

Durante a ação, um homem de 52 anos foi preso em flagrante. Ele é apontado como responsável pelo local, alvo de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça da Comarca de Castro Alves.

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Materiais usados

No imóvel, os policiais encontraram diversos materiais usados na produção de armamentos caseiros, além de peças e artefatos compatíveis com armas de fogo não industrializadas. Duas armas já prontas também foram apreendidas.

O suspeito foi autuado por comércio ilegal de arma de fogo e encaminhado, junto com o material apreendido, para a delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis.