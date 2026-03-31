Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COMÉRCIO ILEGAL

Vídeo: fábrica de armas artesanal é desmontada em cidade baiana

Durante a ação, um homem de 52 anos foi preso em flagrante

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

31/03/2026 - 19:10 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: fábrica de armas artesanal é desmontada em cidade baiana
-

Um imóvel utilizado para a fabricação artesanal de armas de fogo foi descoberto nesta terça-feira, 31, durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, no município de Rafael Jambeiro.

Durante a ação, um homem de 52 anos foi preso em flagrante. Ele é apontado como responsável pelo local, alvo de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça da Comarca de Castro Alves.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jovens são brutalmente assassinados no Subúrbio Ferroviário de Salvador
Suspeito de matar motociclista por app na Paralela é solto pela Justiça
Operação Lockdown: esquema em presídio baiano extorquia famílias em R$ 10 mil

Materiais usados

No imóvel, os policiais encontraram diversos materiais usados na produção de armamentos caseiros, além de peças e artefatos compatíveis com armas de fogo não industrializadas. Duas armas já prontas também foram apreendidas.

O suspeito foi autuado por comércio ilegal de arma de fogo e encaminhado, junto com o material apreendido, para a delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: fábrica de armas artesanal é desmontada em cidade baiana

Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

Play

Motorista é preso por desviar cargas e causar prejuízo de R$ 50 mil

Play

Policial militar é atropelado por carro de ‘paredão’ em Salvador

x