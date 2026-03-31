Suspeito de participar da morte de influenciador baiano é preso

- Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem apontado como suspeito de envolvimento na morte do influenciador digital Douglas Bispo Silva, conhecido como “Bambety do Close”, foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira, 31, no município de Serrinha, a cerca de 70 km de Feira de Santana.

A vítima, de 21 anos, acumulava quase 40 mil seguidores nas redes sociais e foi assassinada a tiros na madrugada do último domingo, 29, após sair de uma festa do tipo “paredão”, no povoado Alto da Bandeira, zona rural da cidade.

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De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, conhecido como “Luanderson”, teria fornecido a arma utilizada no crime ao autor dos disparos, que ainda não foi identificado. A investigação aponta que o homicídio foi cometido com um revólver calibre 32, que estaria em posse do suspeito dias antes do assassinato.

Monitoramento

Equipes da Delegacia Territorial de Serrinha já monitoravam o homem após denúncias de que ele estaria circulando armado com integrantes de um grupo criminoso e intimidando moradores da região.

Na operação realizada nesta terça, os policiais localizaram o suspeito na casa da irmã dele, onde também foram encontradas drogas. Segundo a polícia, o imóvel era utilizado para armazenamento de entorpecentes.

Durante a abordagem, foram apreendidas:

23 pedras de crack;

porções de cocaína;

maconha;

duas balanças de precisão.

Ainda no local, os agentes identificaram uma área de terra remexida no quintal, onde localizaram mais drogas enterradas. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Serrinha, onde permanece à disposição da Justiça.

Em continuidade à ação, os policiais estiveram em outro imóvel, situado às margens da BA-409, indicado por denúncias como ponto de armazenamento de drogas para abastecer bairros como Vila Novaes e Cidade Nova. No local, que aparentava estar abandonado, também foram encontrados entorpecentes.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de dois tabletes e meio de maconha, meio tablete de cocaína, 40 porções de maconha, além de crack, cocaína e três balanças de precisão.

Influenciador era ligado a coletivo

Douglas integrava o coletivo LGBTI+ Flores do Sisal, que lamentou a morte nas redes sociais. Em publicação, o grupo destacou a importância do jovem e criticou a violência.

“Hoje o nosso coletivo amanhece mais triste. Douglas não era apenas um membro, era presença, sorriso e vida pulsando dentro da nossa caminhada”, diz trecho da nota.

O corpo do influenciador foi sepultado na manhã de segunda-feira, 30, no cemitério paroquial de Serrinha. O caso segue sob investigação.