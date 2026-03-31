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INVESTIGAÇÃO

Suspeito de participar da morte de influenciador baiano é preso

Douglas, de 21 anos, tinha quase 40 mil seguidores nas redes sociais e foi morto a tiros na madrugada de domingo

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

31/03/2026 - 19:49 h

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Imagem ilustrativa da imagem Suspeito de participar da morte de influenciador baiano é preso
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Um homem apontado como suspeito de envolvimento na morte do influenciador digital Douglas Bispo Silva, conhecido como “Bambety do Close”, foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira, 31, no município de Serrinha, a cerca de 70 km de Feira de Santana.

A vítima, de 21 anos, acumulava quase 40 mil seguidores nas redes sociais e foi assassinada a tiros na madrugada do último domingo, 29, após sair de uma festa do tipo “paredão”, no povoado Alto da Bandeira, zona rural da cidade.

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De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, conhecido como “Luanderson”, teria fornecido a arma utilizada no crime ao autor dos disparos, que ainda não foi identificado. A investigação aponta que o homicídio foi cometido com um revólver calibre 32, que estaria em posse do suspeito dias antes do assassinato.

Monitoramento

Equipes da Delegacia Territorial de Serrinha já monitoravam o homem após denúncias de que ele estaria circulando armado com integrantes de um grupo criminoso e intimidando moradores da região.

Na operação realizada nesta terça, os policiais localizaram o suspeito na casa da irmã dele, onde também foram encontradas drogas. Segundo a polícia, o imóvel era utilizado para armazenamento de entorpecentes.

Durante a abordagem, foram apreendidas:

  • 23 pedras de crack;
  • porções de cocaína;
  • maconha;
  • duas balanças de precisão.

Ainda no local, os agentes identificaram uma área de terra remexida no quintal, onde localizaram mais drogas enterradas. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Serrinha, onde permanece à disposição da Justiça.

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Em continuidade à ação, os policiais estiveram em outro imóvel, situado às margens da BA-409, indicado por denúncias como ponto de armazenamento de drogas para abastecer bairros como Vila Novaes e Cidade Nova. No local, que aparentava estar abandonado, também foram encontrados entorpecentes.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de dois tabletes e meio de maconha, meio tablete de cocaína, 40 porções de maconha, além de crack, cocaína e três balanças de precisão.

Influenciador era ligado a coletivo

Douglas integrava o coletivo LGBTI+ Flores do Sisal, que lamentou a morte nas redes sociais. Em publicação, o grupo destacou a importância do jovem e criticou a violência.

“Hoje o nosso coletivo amanhece mais triste. Douglas não era apenas um membro, era presença, sorriso e vida pulsando dentro da nossa caminhada”, diz trecho da nota.

O corpo do influenciador foi sepultado na manhã de segunda-feira, 30, no cemitério paroquial de Serrinha. O caso segue sob investigação.

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Tags:

crime influenciador tráfico de drogas

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