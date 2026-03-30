Influenciador é morto a tiros após sair de festa paredão na Bahia

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Jovem tinha 21 anos e quase 40 mil seguidores no Instagram - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Conhecido como ‘Bambety do Close’, o influenciador digital Douglas Silva, de 21 anos, foi morto a tiros após sair de uma festa do tipo “paredão” no povoado Alto da Bandeira, na zona rural de Serrinha, a cerca de 180 km de Salvador. O crime aconteceu na madrugada de domingo, 29.

No mesmo episódio, um homem de 24 anos também foi baleado, segundo a Polícia Civil. Ele foi socorrido por uma ambulância do Samu e encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, onde permanece internado.

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O caso está sendo investigado pela primeira Delegacia Territorial de Serrinha. O objetivo é esclarecer as circunstâncias e identificar os autores do crime. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) disse que agentes receberam a informação de que dois homens haviam sido baleados na zona rural de Serrinha.

“Quando da chegada da guarnição ao local, uma das vítimas já havia sido socorrida por populares para uma unidade hospitalar. O outro homem foi atendido ainda no local por uma equipe do Samu, que o socorreu para uma unidade de saúde, onde a morte foi confirmada”, completa o texto.

Luto

O Coletivo LGBTI+ Flores do Sisal, organização que atua na promoção dos direitos humanos e no combate à LGBTfobia no Território do Sisal, lamentou a morte do jovem.

“Douglas, nosso Bambam, nossa Bambete, não era apenas um membro — era presença, sorriso, vida pulsando dentro da nossa caminhada”, disse a organização.

O coletivo afirmou, nos comentários da publicação, que, até o momento, não há indícios de que o crime tenha sido motivado por homofobia.

O sepultamento do jovem, que tinha quase 40 mil seguidores no Instagram, aconteceu nesta segunda-feira, 30, no Cemitério Paroquial de Serrinha.