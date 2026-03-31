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EXECUÇÃO

Homem é morto a tiros dentro de academia de jiu-jitsu

Suspeitos fugiram do local; Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

31/03/2026 - 20:03 h

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Homem estava no tatame quando foi executado
Homem estava no tatame quando foi executado -

Um homem foi assassinado a tiros dentro de uma academia de jiu-jitsu, na Rua Izauta Vasconcelos, no Centro de Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará, na manhã desta segunda-feira, 30.

Segundo informações da Secretaria da Segurança, a vítima, que não teve o nome revelado, estava no tatame quando foi baleada várias vezes e morreu no local.

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Após o crime, os suspeitos fugiram. Até a noite desta terça-feira, 31, eles ainda não haviam sido identificados e/ou presos.

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A investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Jijoca de Jericoacoara. A Polícia Civil busca identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio.

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Execução a tiros morto a tiros Polícia Civil

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