EXECUÇÃO
Homem é morto a tiros dentro de academia de jiu-jitsu
Suspeitos fugiram do local; Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime
Por Andrêzza Moura
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Um homem foi assassinado a tiros dentro de uma academia de jiu-jitsu, na Rua Izauta Vasconcelos, no Centro de Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará, na manhã desta segunda-feira, 30.
Segundo informações da Secretaria da Segurança, a vítima, que não teve o nome revelado, estava no tatame quando foi baleada várias vezes e morreu no local.
Após o crime, os suspeitos fugiram. Até a noite desta terça-feira, 31, eles ainda não haviam sido identificados e/ou presos.
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A investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Jijoca de Jericoacoara. A Polícia Civil busca identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio.
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