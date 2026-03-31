ATAQUE COVARDE
Menina de 3 anos sofre queimaduras após mulher atear fogo no sofá
Antes do ataque, suspeita havia brigado com a mãe da criança
Por Andrêzza Moura
Uma criança, de 3 anos, ficou gravemente ferida depois que uma mulher, de 23, atear fogo em sua casa, no município de Porto Rico do Maranhão, no Maranhão. O caso aconteceu no último sábado, 28.
De acordo com informações da Polícia Civil do Maranhão, a suspeita foi até a residência da menina após uma discussão com a mãe dela e, ao encontrar a criança sentada no sofá da sala, derramou gasolina no móvel e incendiou.
As chamas se espalharam rapidamente e atingiu a garotinha, que sofreu queimaduras de segundo grau em cerca de 50% do corpo. A menina foi socorrida e permanece internada em estado grave.
A mulher foi localizada em Mirinzal e presa preventivamente por equipes da Delegacia Regional de Cururupu e da Delegacia de Polícia de Mirinzal.
Ela foi encaminhada ao sistema prisional e segue à disposição da Justiça. As informações são do G1.
