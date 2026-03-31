HOME > POLÍCIA
ATAQUE COVARDE

Menina de 3 anos sofre queimaduras após mulher atear fogo no sofá

Antes do ataque, suspeita havia brigado com a mãe da criança

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

31/03/2026 - 22:01 h

Criança estava sentada neste sofá
Criança estava sentada neste sofá

Uma criança, de 3 anos, ficou gravemente ferida depois que uma mulher, de 23, atear fogo em sua casa, no município de Porto Rico do Maranhão, no Maranhão. O caso aconteceu no último sábado, 28.

De acordo com informações da Polícia Civil do Maranhão, a suspeita foi até a residência da menina após uma discussão com a mãe dela e, ao encontrar a criança sentada no sofá da sala, derramou gasolina no móvel e incendiou.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As chamas se espalharam rapidamente e atingiu a garotinha, que sofreu queimaduras de segundo grau em cerca de 50% do corpo. A menina foi socorrida e permanece internada em estado grave.

A mulher foi localizada em Mirinzal e presa preventivamente por equipes da Delegacia Regional de Cururupu e da Delegacia de Polícia de Mirinzal.

Leia Também:

Idosa morre após espancamento violento motivado por ciúmes
Homem é morto a tiros dentro de academia de jiu-jitsu
Suspeito de participar da morte de influenciador baiano é preso

Ela foi encaminhada ao sistema prisional e segue à disposição da Justiça. As informações são do G1.

Tags:

casa incediada criança 3 anos Polícia Civil

Publicações Relacionadas

A tarde play
Criança estava sentada neste sofá
Play

Vídeo: fábrica de armas artesanal é desmontada em cidade baiana

Criança estava sentada neste sofá
Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

Criança estava sentada neste sofá
Play

Motorista é preso por desviar cargas e causar prejuízo de R$ 50 mil

Criança estava sentada neste sofá
Play

Policial militar é atropelado por carro de ‘paredão’ em Salvador

x