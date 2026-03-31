Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Beneficiário do Bolsa Família assume empresa de ônibus de R$ 3 milhões

Homem apresenta uma longa ficha criminal

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

31/03/2026 - 21:56 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Beneficiário do Bolsa Família assume empresa de ônibus de R$ 3 milhões
-

Duas empresas de transporte coletivo que operam em São Luís (MA) tiveram o controle transferido para um jovem de 26 anos em meio a um processo de recuperação judicial que acumula dívidas de R$ 177 milhões.

O novo sócio-administrador, formalizado no fim de janeiro, é Willame Alves dos Santos, beneficiário do Bolsa Família e já respondeu a ocorrências policiais por suspeita de estelionato e posse de drogas. Ele passou a figurar como responsável pela holding que controla as integrantes do sistema de transporte da capital:

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Expresso Rei de França
  • Expresso Grapiúna

Segundo a coluna Tácio Lorran, do Metrópoles, a alteração contratual foi registrada na Junta Comercial do Maranhão e aponta que o jovem assumiu integralmente a empresa, cujo capital social é de R$ 3 milhões. Antes, o controle estava vinculado a uma integrante da família de um empresário apontado como verdadeiro articulador do grupo.

Leia Também:

Idosa morre após espancamento violento motivado por ciúmes
Homem é morto a tiros dentro de academia de jiu-jitsu
Suspeito de participar da morte de influenciador baiano é preso

Suspeitas

A troca de titularidade levanta suspeitas de uso de interpostas pessoas — prática conhecida como “laranja” — para ocultar patrimônio. Credores afirmam que o empresário teria distribuído empresas em nome de parentes para manter o comando indireto dos negócios.

As duas viações suspenderam temporariamente as atividades na última semana, alegando falta de repasses da prefeitura. Paralelamente, há indícios de movimentações financeiras consideradas atípicas.

Registros bancários indicam transferências milionárias para uma empresa do setor de mineração, além de pagamentos de despesas que não teriam relação com a operação do transporte público.

O empresário citado também ocupa cargo de direção no sindicato que administra a arrecadação das passagens na cidade, entidade responsável por repassar os valores às empresas do sistema — incluindo as envolvidas no caso.

Quem é o novo sócio

O homem que passou a constar como dono das empresas já foi preso em 2024, em Fortaleza, após suspeita de aplicar golpes com comprovantes falsos de pagamento em pedidos de baixo valor. Na ocasião, também foram apreendidas pequenas quantidades de drogas.

Ele ainda responde:

  • a uma ação judicial por inadimplência após financiar uma motocicleta e deixar de pagar a maior parte das parcelas.
  • Dados públicos indicam que ele recebe auxílio do governo federal desde 2020.

Até o momento, os envolvidos e representantes do processo de recuperação judicial não se pronunciaram.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

fraude maranhão transporte público

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: fábrica de armas artesanal é desmontada em cidade baiana

Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

Play

Motorista é preso por desviar cargas e causar prejuízo de R$ 50 mil

Play

Policial militar é atropelado por carro de ‘paredão’ em Salvador

x