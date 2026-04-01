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POLÍCIA

Desvio de verbas: PF apura esquema em contratos públicos de Serrinha

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

01/04/2026 - 7:57 h | Atualizada em 01/04/2026 - 8:08

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Imagem ilustrativa da imagem Desvio de verbas: PF apura esquema em contratos públicos de Serrinha
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Um esquema de desvio de verbas públicas ligado a contratos de locação de veículos em Serrinha, no interior da Bahia, é alvo de uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira, 1º, pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU).

A investigação aponta que, entre 2017 e 2024, o então gestor municipal, servidores públicos e empresas atuaram em conluio para fraudar licitações, garantindo a contratação de uma empresa previamente escolhida.

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Segundo as apurações, após a formalização dos contratos, o proprietário da empresa, ex-prefeito de uma cidade da região e atualmente ocupante de cargo eletivo na Assembleia Legislativa da Bahia, realizava pagamentos em dinheiro e transferências a servidores e gestores. Os valores teriam origem em superfaturamento e na não execução integral dos serviços.

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Além de Serrinha, a operação também ocorreu nas cidades de Santaluz, Araci, Salvador e Feira de Santana.

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Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos e valores em espécie. O material será analisado para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

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Tags:

licitação serrinha verbas públicas

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