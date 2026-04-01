POLÍCIA
Desvio de verbas: PF apura esquema em contratos públicos de Serrinha
Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
Um esquema de desvio de verbas públicas ligado a contratos de locação de veículos em Serrinha, no interior da Bahia, é alvo de uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira, 1º, pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU).
A investigação aponta que, entre 2017 e 2024, o então gestor municipal, servidores públicos e empresas atuaram em conluio para fraudar licitações, garantindo a contratação de uma empresa previamente escolhida.
Segundo as apurações, após a formalização dos contratos, o proprietário da empresa, ex-prefeito de uma cidade da região e atualmente ocupante de cargo eletivo na Assembleia Legislativa da Bahia, realizava pagamentos em dinheiro e transferências a servidores e gestores. Os valores teriam origem em superfaturamento e na não execução integral dos serviços.
Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Além de Serrinha, a operação também ocorreu nas cidades de Santaluz, Araci, Salvador e Feira de Santana.
Leia Também:
Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos e valores em espécie. O material será analisado para aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes