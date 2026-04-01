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POLÍCIA

Corpo com sinais de violência é encontrado próximo ao Salvador Shopping

Caso foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 1º

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

01/04/2026 - 8:39 h | Atualizada em 01/04/2026 - 9:21

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As circunstâncias do crime seguem sob investigação da Polícia Civil
As circunstâncias do crime seguem sob investigação da Polícia Civil -

Um homem ainda sem identificação formal foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 1º, no bairro Caminho das Árvores, área nobre de Salvador. O corpo estava em via pública, nas proximidades do Salvador Shopping.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima apresentava marcas compatíveis com golpes de arma branca. Guias para perícia e remoção foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar o homem, bem como esclarecer a autoria e a motivação do crime.

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Já a Polícia Militar da Bahia informou que agentes da 35ª CIPM foram acionados para verificar a ocorrência de uma pessoa caída ao solo na Rua Alceu Amoroso. No local, os policiais constataram o fato, e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte da vítima.

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A área foi isolada para a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). As circunstâncias do crime seguem sob investigação da Polícia Civil.

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