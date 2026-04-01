Estudante é preso após paciente morrer em procedimento de “lipo” irregular

Paciente morreu após infecção generalizada - Foto: PCPR / Divulgação

Um estudante de biomedicina, de 21 anos, foi preso preventivamente em Curitiba, nesta quarta-feira, 1º, suspeito de envolvimento na morte de uma idosa após a realização de procedimentos estéticos. A decisão pela prisão foi tomada após a Polícia Civil constatar que ele continuava atendendo clientes mesmo diante de denúncias.

s investigações apontam que o jovem se apresentava como biomédico e dentista para atrair pacientes. Em um dos casos apurados, ocorrido em maio de 2025, ele realizou uma série de intervenções invasivas em uma mulher de 66 anos, incluindo aplicação de plasma facial e procedimentos que funcionavam como uma espécie de lipoaspiração, como a retirada de gordura da região da papada e a lipoenxertia nos seios.

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Após as intervenções, a paciente passou a apresentar complicações severas. O quadro evoluiu para uma infecção generalizada, e ela morreu no dia 2 de outubro, em decorrência de um choque séptico. Antes do óbito, a vítima ainda foi submetida a uma mastectomia total, que incluiu a retirada completa das mamas e parte do tórax.

Segundo a polícia, os atendimentos eram realizados de forma clandestina em diferentes clínicas da capital paranaense. Mesmo com as suspeitas já levantadas, o investigado continuou oferecendo os serviços, o que reforçou a necessidade da prisão preventiva.

Durante a operação, foram apreendidos medicamentos e materiais utilizados nos procedimentos, incluindo seringas novas e já usadas. O estudante foi indiciado por homicídio e exercício ilegal da medicina. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar se há outras possíveis vítimas.