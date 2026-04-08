TECNOLOGIA
WhatsApp e Instagram caíram? Aplicativos da Meta registram instabilidade nesta quarta
Instabilidade afetou serviços populares da empresa e levou internautas a recorrerem ao X para relatar falhas
Por Iarla Queiroz
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A tarde desta quarta-feira (8) foi marcada por uma nova instabilidade nos aplicativos da empresa Meta, surpreendendo usuários e comprometendo o funcionamento de serviços amplamente utilizados no dia a dia. Whatsapp e Instagram foram os aplicativos mais atingidos.
Ao longo do período, diversas pessoas relataram dificuldades para enviar mensagens, atualizar conteúdos e até mesmo acessar as plataformas no Brasil, o que rapidamente gerou repercussão nas redes sociais.
Diante do problema, o X (antigo Twitter) se tornou o principal canal de desabafo e informação em tempo real, reunindo uma enxurrada de publicações sobre a queda.
Entre as manifestações, internautas expressaram frustração e cobraram uma solução rápida por parte da empresa. “@WhatsApp conserta o app de vocês que caiu de novo”, escreveu um usuário, sintetizando o sentimento de irritação compartilhado por muitos.
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