WhatsApp e Instagram caíram? Aplicativos da Meta registram instabilidade nesta quarta

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Usuário do aplicativo WhatsApp - Foto: Reprodução Freepik

A tarde desta quarta-feira (8) foi marcada por uma nova instabilidade nos aplicativos da empresa Meta, surpreendendo usuários e comprometendo o funcionamento de serviços amplamente utilizados no dia a dia. Whatsapp e Instagram foram os aplicativos mais atingidos.

Ao longo do período, diversas pessoas relataram dificuldades para enviar mensagens, atualizar conteúdos e até mesmo acessar as plataformas no Brasil, o que rapidamente gerou repercussão nas redes sociais.

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Diante do problema, o X (antigo Twitter) se tornou o principal canal de desabafo e informação em tempo real, reunindo uma enxurrada de publicações sobre a queda.

Entre as manifestações, internautas expressaram frustração e cobraram uma solução rápida por parte da empresa. “@WhatsApp conserta o app de vocês que caiu de novo”, escreveu um usuário, sintetizando o sentimento de irritação compartilhado por muitos.