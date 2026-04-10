ECONOMIA
FGTS bloqueado pode ser liberado? Veja o que pode mudar
Poposta prevê que trabalhador possa utilizar saldo do fundo de forma direcionada
O governo federal avalia uma nova estratégia para liberar parte dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com foco em reduzir o peso das dívidas no orçamento das famílias e reativar a circulação de dinheiro na economia.
A proposta em estudo prevê que o trabalhador possa utilizar o saldo do fundo de forma direcionada, principalmente para quitar débitos ou renegociar parcelas em aberto.
Uma das possibilidades em análise é que o valor seja transferido diretamente às instituições financeiras, limitando o uso livre do recurso.
Impasse do saque-aniversário entra no pacote
A medida também pretende resolver um impasse envolvendo o saque-aniversário.
Quem aderiu a essa modalidade passou a ter acesso a retiradas anuais, mas ficou impedido de sacar o valor total do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Na prática, isso resultou em recursos bloqueados para muitos trabalhadores que perderam o emprego.
Leia Também:
Diante desse cenário, o governo estuda liberar esses valores retidos, especialmente para quem enfrenta dificuldades financeiras.
A ideia é ampliar o acesso ao dinheiro já existente nas contas do fundo, oferecendo um alívio imediato para quem está endividado.
Regras ainda não foram definidas
As diretrizes da proposta seguem em aberto. O governo precisa estabelecer critérios de elegibilidade, limites de retirada, formato de liberação e se haverá restrições quanto ao destino dos recursos.
Também não há previsão oficial de quando a medida poderá entrar em vigor.
Especialistas divergem sobre impacto
Entre especialistas, a proposta gera divergências. Há quem veja potencial para estimular o consumo e reduzir a inadimplência no curto prazo. Outros apontam riscos no uso frequente do FGTS, que originalmente funciona como uma reserva para momentos de desemprego.
Além disso, técnicos alertam que a retirada de recursos pode impactar o financiamento de setores estratégicos, como habitação popular e obras de infraestrutura, que dependem diretamente do fundo.
A expectativa é de que o governo apresente os detalhes finais da proposta nas próximas semanas, consolidando o pacote como uma das apostas para dar fôlego à economia e aliviar a pressão financeira sobre os trabalhadores.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes