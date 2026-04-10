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ECONOMIA

FGTS bloqueado pode ser liberado? Veja o que pode mudar

Poposta prevê que trabalhador possa utilizar saldo do fundo de forma direcionada

Isabela Cardoso
Por

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Na foto: Aplicativo Caixa
Na foto: Aplicativo Caixa -

O governo federal avalia uma nova estratégia para liberar parte dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com foco em reduzir o peso das dívidas no orçamento das famílias e reativar a circulação de dinheiro na economia.

A proposta em estudo prevê que o trabalhador possa utilizar o saldo do fundo de forma direcionada, principalmente para quitar débitos ou renegociar parcelas em aberto.

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Uma das possibilidades em análise é que o valor seja transferido diretamente às instituições financeiras, limitando o uso livre do recurso.

Impasse do saque-aniversário entra no pacote

A medida também pretende resolver um impasse envolvendo o saque-aniversário.

Quem aderiu a essa modalidade passou a ter acesso a retiradas anuais, mas ficou impedido de sacar o valor total do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Na prática, isso resultou em recursos bloqueados para muitos trabalhadores que perderam o emprego.

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Diante desse cenário, o governo estuda liberar esses valores retidos, especialmente para quem enfrenta dificuldades financeiras.

A ideia é ampliar o acesso ao dinheiro já existente nas contas do fundo, oferecendo um alívio imediato para quem está endividado.

Regras ainda não foram definidas

As diretrizes da proposta seguem em aberto. O governo precisa estabelecer critérios de elegibilidade, limites de retirada, formato de liberação e se haverá restrições quanto ao destino dos recursos.

Também não há previsão oficial de quando a medida poderá entrar em vigor.

Especialistas divergem sobre impacto

Entre especialistas, a proposta gera divergências. Há quem veja potencial para estimular o consumo e reduzir a inadimplência no curto prazo. Outros apontam riscos no uso frequente do FGTS, que originalmente funciona como uma reserva para momentos de desemprego.

Além disso, técnicos alertam que a retirada de recursos pode impactar o financiamento de setores estratégicos, como habitação popular e obras de infraestrutura, que dependem diretamente do fundo.

A expectativa é de que o governo apresente os detalhes finais da proposta nas próximas semanas, consolidando o pacote como uma das apostas para dar fôlego à economia e aliviar a pressão financeira sobre os trabalhadores.

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Tags:

economia FGTS Saque-aniversário

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