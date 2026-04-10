Ponte Salvador-Itaparica: quanto tempo levará a travessia de carro?

Projeto de infrastrutura e mobilidade entre os mais aguardados dos baianos, a Ponte Salvador-Itaparica promete resolver um dos grandes problemas da população e encurtar de maneira drástica o tempo de trajeto entre os dois pontos. A previsão de entrega é para 2031.

Se hoje a espera pode chegar a muitas horas em momentos de pico para a travessia através do sistema ferry-boat, os motoristas poderão transitar entre Salvador e a Ilha de Itaparica em apenas 10 minutos após a construção da ponte.

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Ou seja, a viagem para a Ilha de Itaparica e o acesso a demais cidades do interior e litoral baiano ficará mais facilitado, com os baianos e turistas deixando de sofrer com uma espera que por vezes chegar a até 7, 8 ou 9 horas.

Travessia vai cair de horas para apenas 10 minutos

A informação da travessia de 10 minutos foi fornecida ao A TARDE pelo CEO da concessionária responsável pela Ponte Salvador-Itaparica, Cláudio Villas Boas, em entrevista de julho de 2025.

O que você vai ler nesta reportagem A Ponte Salvador-Itaparica reduzirá o tempo de travessia de horas para 10 minutos após sua conclusão em 2031

Os motoristas hoje enfrentam esperas de horas no sistema ferry-boat, que serão reduzidas com a nova ponte

Dois pontos de pedágio serão instalados: Mar Grande e Ponte do Funil, com tarifas ajustadas pelo IPCA

Um sistema de desconto de pedágio para viagens de ida e volta em 24 horas será implementado

A infraestrutura incluirá novos viadutos e túneis em Salvador, além de uma via expressa de 22 km na Ilha de Itaparica

Pedágio

De acordo com o Governo da Bahia, serão instaladas duas praças de pedágio na Ilha de Itaparica (município de Vera Cruz): uma na região de Mar Grande logo na chegada da Ponte e outra próxima à Ponte do Funil (extremo sul da ilha).

A tarifa básica atualmente estabelecida é de R$ 45 na praça de Mar Grande e R$ 5 na praça do Funil, considerando veículos de passeio e a data-base de janeiro/2019 (esses valores serão reajustados pelo IPCA até a inauguração e ao longo da concessão, ou seja, valores corrigidos pela inflação entre 2019 e 2031).

O modelo de cobrança funciona da seguinte forma: um motorista que entre na ilha por Salvador pagará R$ 45 ao chegar em Mar Grande. Caso ele saia da ilha pela Ponte do Funil, pagará mais R$ 5. No retorno dentro de 24 horas, o usuário terá desconto – pagará apenas R$ 5 na volta em Mar Grande, em vez do valor cheio.

Na prática, isso significa que uma viagem de ida e volta Salvador-Itaparica, dentro de 24 horas, custará R$ 50 (45+5), e não R$ 90. Esse sistema beneficia quem faz deslocamentos de curta duração.

Os valores do pedágio foram definidos pelo Governo da Bahia no contrato da PPP e não podem ser alterados unilateralmente pela Concessionária.

"A tarifa foi definida pelo governo da Bahia no edital com o racional de equalizar com a tarifa do ferry-boat. Só para referência, um carro pequeno que cruza pelo ferry-boat paga em torno de R$ 50, incluindo o motorista. Cada passageiro adicional tem que pagar. No caso da concessão rodoviária, a tarifa de pedágio hoje seria aproximadamente R$ 50, só que está incluso todos os passageiros do carro. Ou seja, tem um benefício econômico também para aqueles usuários do ferry-boat, embora a tarifa seja semelhante. Adicionalmente, você vai fazer uma travessia em 10 minutos", afirmou o CEO da concessionária.

No caso da concessão rodoviária, a tarifa de pedágio hoje seria aproximadamente R$ 50, só que está incluso todos os passageiros do carro. Ou seja, tem um benefício econômico também para aqueles usuários do ferry-boat Cláudio Villas Boas - CEO da Concessionária que administra a Ponte Salvador-Itaparica

Reforço na infraestrutura

Mas o encurtamento do tempo de deslocamento entre Salvador e Itaparica não acontecerá apenas pela possibilidade de trocar o transporte aquaviário para um corredor rodoviário. Obras de conexão viária na ilha têm como objetivo garantir que o ganho de tempo na ponte não seja perdido no acesso à malha local.

Em Salvador, serão km de uma nova estrutura entre a região da Calçada e Água de Meninos composta por um conjunto de viadutos e dois novos túneis que ficarão paralelos aos da Via Expressa.

"A conexão neste trecho em Salvador foi definida após realização de estudos de tráfego e pensando em dar mais fluidez ao trânsito", diz site da Ponte Salvador-Itaparica.

Projeção da Ponte Salvador-Itaparica | Foto: Divulgação/GOVBA

Já em Vera Cruz, o fluxo de veículos vindos da ponte será direcionado para uma nova via expressa com 22 km que será construída na região de Mar Grande e segue até as proximidades de Cacha Pregos.

Também será duplicado um trecho de 8,8 km da BA-001 desde Cacha Pregos até o início da Ponte do Funil, onde finaliza a área de atuação da Concessionária.

"Essas obras facilitarão o fluxo de veículos que chegam pela Ponte, distribuindo o tráfego de forma eficiente e segura pela ilha e conectando às estradas já existentes. Todas essas intervenções são de responsabilidade da Concessionária dentro da PPP, conforme o contrato assinado, e representam um grande investimento em infraestrutura viária moderna na região".

Mais detalhes da Ponte Salvador-Itaparica

Extensão total: 12,4 km (sobre o mar).

Previsão de entrega: 2031.

Capacidade: 3 faixas por sentido.

Principal ganho: Redução de até 8 horas de espera (em picos) para 10 minutos de travessia.

Veja projeção de como ficará a Ponte Salvador-Itaparica