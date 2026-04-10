Welcome to Salvador: show do Guns N' Roses aumenta procura por hotéis

Fãs do Guns N' Roses invadem Salvador e aquecem a economia - Foto: Divulgação

A cinco dias do aguardado show do Guns N’ Roses em Salvador, a capital baiana já sente os reflexos da "invasão rocker" em sua economia. O espetáculo, marcado para a próxima quarta-feira, 15 de abril, surge como um fôlego vital para o setor de turismo, que acaba de ingressar no período mais desafiador do ano: a baixa estação.

Após um mês de março que registrou ocupação média de 67,66%, índice inferior aos 69,26% de 2025, quando o Carnaval avançou pelo calendário de março, a vinda de Axl Rose e Slash representa uma mudança de curva nos indicadores. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA), o impacto de eventos desse porte é estratégico para manter a média de leitos ocupados fora do verão.

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Ao portal A TARDE, Thiago Sena, diretor de Marketing e Comunicação da ABIH-BA, explicou que o "efeito Guns" começa a ser monitorado muito antes da banda desembarcar.

"Indicadores de demanda já mostravam alta procura por voos nessa data há cerca de dois meses, e a rede hoteleira deve ter um importante incremento nesse período, com taxas de ocupação acima da média do mês. Deve haver também reflexo positivo ao longo dos dias seguintes ao show, já que muitas pessoas aproveitam para prolongar a permanência na cidade até o fim de semana", explica Sena.

Desafios e retomada

A dinâmica atual da hotelaria soteropolitana mostra uma dependência positiva de eventos e congressos. Em março, o segmento corporativo e os eventos no Centro de Convenções Salvador fizeram com que a ocupação nos dias de semana (69,42%) superasse a dos finais de semana (63,36%).

Com o show acontecendo no meio da semana (quarta-feira), o setor espera que o fluxo de turistas se dilate, elevando também o Revpar (receita por apartamento disponível), que em março fechou em R$ 384,73, valor abaixo do patamar de 2025.

Para o presidente da ABIH-BA, Wilson Spagnol, o momento exige cautela, mas também celebra avanços logísticos, como o novo hub da Gol na capital.

“Com o início da baixa estação, os hoteleiros se deparam com o período mais desafiador do turismo (abril a junho), atividade muito sazonal. O anúncio do novo hub da Gol, ampliando o número de voos e conexões com a capital baiana e Ilhéus a partir deste mês, foi um avanço muito importante. Por outro lado, as consequências da guerra sobre o preço dos combustíveis vêm impactando o preço das passagens aéreas, que já são muito caras, trazendo novos desafios para o turismo de um Estado com um potencial imenso, porém distante dos principais centros emissores de turistas nacionais e internacionais”, observa Spagnol.