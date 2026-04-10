Bodega do Pablo agita Salvador com sofrência e reencontro histórico do arrocha

Bodega do Pablo promete noite de hits e emoção em Salvador - Foto: Divulgação

Salvador se prepara para viver uma noite marcada por romantismo, memórias afetivas e muita sofrência. Amanhã, o Wet'n Wild recebe mais uma edição da Bodega do Pablo, projeto idealizado pelo cantor que se consolidou como um dos principais nomes do arrocha. O evento contará com a participação da pernambucana Priscila Senna e com o reencontro de Silvanno Salles e Tayrone, outros dois nomes fundamentais para a história do gênero. Os Ingressos estão à venda no Bora Tickets e nas lojas do Pida.

A Bodega do Pablo propõe uma experiência imersiva inspirada nas tradicionais “bodegas” do interior nordestino, espaços de sociabilidade regados a cerveja, cachaça e trilha sonora de músicas românticas ultra-populares. A cenografia temática e os ambientes interativos foram pensados para transportar o público para esse universo afetivo.

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“Esse projeto nasceu com uma identidade muito forte. E por ter sido gravado em Salvador, ganhou ainda mais verdade. O público pode esperar um show mais imersivo, com uma atmosfera que remete muito às nossas raízes, à simplicidade, mas com uma produção grande”, afirma Pablo.

“A ideia é que o público se sinta dentro de um ambiente acolhedor, simples, mas cheio de sentimento, onde todo o mundo se conecta através da música”, explica Pablo.

Repertório de gerações

Para a apresentação na capital baiana, o cantor preparou um repertório que percorre diferentes fases de sua trajetória.

São esperados sucessos que marcaram época e canções mais recentes. Conhecido como o “Rei da Sofrência”, Pablo pretende conduzir o público por uma narrativa musical repleta de emoção.

“Fiz questão de trazer os grandes sucessos da minha carreira, aquelas músicas que fazem parte da memória afetiva das pessoas, junto com algumas surpresas. É um repertório que conta uma história e faz o público passear por várias fases da minha vida e de hits românticos”, adianta.

Encontro de vozes

Um dos momentos mais aguardados da noite será a participação de Priscila Senna, conhecida nacionalmente como a “Musa do Brega”.

Dona de uma voz potente e de uma trajetória marcada por sucessos como Alvejante , Sorte e Mexeu Comigo , a cantora divide com Pablo a interpretação da canção Não Me Faça Chorar, parceria que conquistou milhões de ouvintes nas plataformas digitais.

Para Priscila, o convite é significativo, pois, além de celebrar uma parceria musical, marca o reencontro com o público baiano. “Fico muito feliz de voltar a Salvador. Sempre que posso, estou na cidade, porque é um lugar onde o público me recebe com muito carinho. E Pablo nem se fala: é um grande parceiro. A gente já conversava há muito tempo sobre gravar um feat, até que apareceu a música certa no momento certo”, relembra.

A artista também destaca a importância da gravação conjunta realizada em seu DVD, gravado no Marco Zero, em Recife, diante de mais de 30 mil pessoas.

“Foi um momento muito especial e muito bonito, e o público está amando. Hoje, a música já ultrapassou 30 milhões de reproduções. Tenho certeza de que vai ser lindo em Salvador, estou ansiosa”, afirma Priscila.

Reencontro histórico

Outro ponto alto da Bodega do Pablo será o reencontro de Pablo com Silvanno Salles e Tayrone, que voltam a dividir o palco após cerca de dez anos. Considerados pilares do arrocha, os três artistas se desenvolvem significativamente para a popularização do gênero e mantêm uma relação de amizade e respeito mútuo.

“São artistas que fazem parte da minha história e da história do arrocha, um ritmo muito forte nas bodegas. Depois de dez anos, voltar a dividir o palco com eles é emocionante, é como reviver momentos importantes da nossa caminhada e também fortalecer o nosso movimento”, ressalta Pablo.

Silvanno Salles também comemora a oportunidade. “Pra mim, é um prazer imenso estar participando de um evento tão grandioso e especial como esse. Participei recentemente da Bodega do Pablo em Manaus e foi lindo. Aqui em Salvador não vai ser diferente. obrigado ao meu amigo e parceiro Pablo pelo convite para essa 'Bodega das Bodegas'”, conclui o cantor.

‘Bodega do Pablo’, com Silvanno Salles, Tayrone e participação de Priscila Senna / Amanhã, 20h / Ingressos entre R$ 95 e R$ 532 / Vendas: Bora Tickets - on line ou no 2º piso do Shopping da Bahia e lojas do Pida do Salvador Shopping, Shopping Paralela e Shopping Piedade

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.