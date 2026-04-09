Lazzo Matumbi fará show especial com clássicos baianos e convidados

Lazzo Matumbi no lançamento do novo projeto - Foto: Luiza Nascimento/ Ag. A TARDE

Voz potente baiana, Lazzo Matumbi vai fazer um show especial no dia 24 de julho, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador: o "Matumbi Canta a Bahia". Com direito a gravação de audiovisual, o projeto promete atravessar gerações, reunindo clássicos de artistas locais e reverenciando a cultura do estado.

Durante a coletiva de imprensa para o anúncio do projeto, realizada nesta quinta-feira, 9, o cantor anunciou BaianaSystem e Rachel Reis como duas das quatro participações especiais.

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Ao portal A TARDE, Matumbi explicou que a escolha aconteceu visando o diálogo com um novo público e como forma de reconhecimento ao trabalho que os artistas estão realizando com a música baiana atual.

"Eu não acreditava que esse público novo tivesse interesse em mim. E quando eu comecei a ouvir as pessoas chegando para mim e dizer 'eu te tenho como referência', isso me surpreendeu. Aí eu vim entender que todo o carinho, todo o respeito que eu tenho à minha arte e toda a qualidade que eu busco nela, resvalou exatamente nessa galera nova que me tem como referência e eu resolvi abrir o coração", explicou.

Segundo Lazzo, existe uma reciprocidade musical porque ele também encontra nesses artistas uma referência pois, com mais de 40 anos de carreira, ele aprende com os cantores que trazem uma linguagem nova para um público novo.

"Trazem na sua história a postura de uma Bahia mais plausível no sentido de ter consciência da tua história, do teu papel e sabem que não podem ser artistas gratuitos de chegar para só pra animar a festa. Tem que chegar para marcar, para fazer legados e essas pessoas merecem meu respeito [...] A gente é um aprendiz da vida e a gente aprende com os mais novos e também com os mais velhos, e eu estou aqui para aprender sempre, me dá a sensação de que eu estou vivo", enfatizou.

Repertório

Para o momento, Lazzo Matumbi fará releituras de clássicos de artistas baianos e também apresentará ao público canções inéditas. Segundo o artista, existe o escopo de um repertório que, por enquanto, será mantido em segredo, pois ainda está em fase de adaptação.

"Será que eu sou capaz de reproduzir isso que eu não gravei? Eu tenho o maior cuidado de fazer releitura que estejam à minha altura de dar uma interpretação, de dar uma entrega que seja odara, que não seja aquela coisa meia boca. A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para marcar", justificou.

Responsável pela TPM, empresa que assina a produção do "Lazzo Canta a Bahia" ao lado da Dazzani, Manno Góes explicou como está sendo realizado o processo de escolha.

"A gente pensou em um repertório que ele cantasse a Bahia em sua plenitude, porque a Bahia são muitas Bahias e o Lazzo passeia por todos esses segmentos de forma muito impactante. Tem um envolvimento muito bonito em tudo que está sendo feito e vai ser transmitido não só nas músicas, mas em todo o cuidado estético valorizando a voz e o talento e pertencimento de Lazzo na história da Bahia", garantiu.

Apesar do repertório não estar definido, o empresário Arthur Dazzani citou alguns artistas que podem ser homenageados pelo projeto.

"É uma Bahia que passeia por João Gilberto, por Dorival Caymmi, pelos Novos Baianos e dentro disso, porque são muitas as canções que marcam a Bahia, foi feita uma seleção", disse.

Sobre Matumbi Canta a Bahia

O show especial "Matumbi Canta a Bahia", acontecerá no dia 24 de julho, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. A venda dos ingressos começa na próxima terça-feira, 14, na plataforma Sympla.

De acordo com o empresário, com estreia na capital baiana, a expectativa é de o trabalho percorra o mundo todo.

"Vamos fazer alguns festivais e semana que vem tem anúncio já do primeiro, para rodar a Bahia, para rodar o Brasil e para rodar o mundo. Foi pensado exatamente pra isso" disse.

O projeto tem direção artística de Manno Góes e direção musical de Ubiratan Marques.