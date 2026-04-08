VENDA GERAL
Show de Luan Santana em Salvador tem ingressos de até R$ 1,6 mil
Luan traz para Salvador a turnê ‘Registro Histórico’ em agosto deste ano
Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
A venda geral para o show do cantor Luan Santana em Salvador, que vai acontecer no dia 22 de agosto, na Arena Fonte Nova, começou nesta terça-feira, 7. A apresentação faz parte da turnê ‘Registro Histórico’.
A turnê tem a proposta de revisitar tudo o que Luan Santana e os fãs viveram juntos ao longo dos 18 anos de carreira do cantor.
Além de Salvador, foram agendados mais 13 shows, em outras cidades brasileiras e também em Miami, nos Estados Unidos.
Leia Também:
Setores e ingressos
Na Arena Fonte Nova, o show será dividido em quatro setores:
- Arquibancada Norte e Leste: entre R$ 190 e R$ 380
- Pista Premium: entre R$ 260 e R$ 520
- Camarote: entre R$ 420 e R$ 840
- Lounge Premium: entre R$ 800 e R$ 1600
Confira detalhes dos setores:
Arquibancada Norte e Leste
- Não tem acesso à Frente do Palco
- Bebidas e comidas comercializadas
- Praça de Alimentação
- Setores de Banheiros
- Classificação: 16 anos +
Pista Premium
- Acesso à Frente do Palco
- Bebidas e comidas comercializadas
- Praça de Alimentação
- Setores de Banheiros
- Classificação: 16 anos +
Camarote
- Não tem acesso à Frente do Palco
- Open Bar: Água, Cerveja, Refrigerante, Vodka, Gyn, Whisky
- Praça de Alimentação
- Setores de Banheiros
- Classificação: 18 anos +
Lounge Premium
- Não tem acesso à Frente do Palco
- Open Bar: Água, Cerveja, Refrigerante, Vodka Importada, Gyn, Whisky 12 Anos
- Praça de Alimentação
- Setores de Banheiros
- Classificação: 18 anos +
Os ingressos podem ser adquiridos na internet e lojas da Melissa em shoppings de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, além da loja Ingressos Bahia, no Shopping Barra, na capital baiana.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes