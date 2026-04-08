Show de Luan Santana em Salvador tem ingressos de até R$ 1,6 mil

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Luan traz para Salvador a turnê ‘Registro Histórico’ em agosto deste ano - Foto: R5 Produtora | Divulgação

A venda geral para o show do cantor Luan Santana em Salvador, que vai acontecer no dia 22 de agosto, na Arena Fonte Nova, começou nesta terça-feira, 7. A apresentação faz parte da turnê ‘Registro Histórico’.

A turnê tem a proposta de revisitar tudo o que Luan Santana e os fãs viveram juntos ao longo dos 18 anos de carreira do cantor.

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Além de Salvador, foram agendados mais 13 shows, em outras cidades brasileiras e também em Miami, nos Estados Unidos.

Setores e ingressos

Na Arena Fonte Nova, o show será dividido em quatro setores:

Arquibancada Norte e Leste: entre R$ 190 e R$ 380

Pista Premium: entre R$ 260 e R$ 520

Camarote: entre R$ 420 e R$ 840

Lounge Premium: entre R$ 800 e R$ 1600

Confira detalhes dos setores:

Arquibancada Norte e Leste

Não tem acesso à Frente do Palco

Bebidas e comidas comercializadas

Praça de Alimentação

Setores de Banheiros

Classificação: 16 anos +

Pista Premium

Acesso à Frente do Palco

Bebidas e comidas comercializadas

Praça de Alimentação

Setores de Banheiros

Classificação: 16 anos +

Camarote

Não tem acesso à Frente do Palco

Open Bar: Água, Cerveja, Refrigerante, Vodka, Gyn, Whisky

Praça de Alimentação

Setores de Banheiros

Classificação: 18 anos +

Lounge Premium

Não tem acesso à Frente do Palco

Open Bar: Água, Cerveja, Refrigerante, Vodka Importada, Gyn, Whisky 12 Anos

Praça de Alimentação

Setores de Banheiros

Classificação: 18 anos +

Os ingressos podem ser adquiridos na internet e lojas da Melissa em shoppings de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, além da loja Ingressos Bahia, no Shopping Barra, na capital baiana.