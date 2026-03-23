Fãs relatam queimaduras causadas por pulseiras em show de Luan Santana

Luan Santana - Foto: Reprodução | Redes sociais

Relatos de fãs que foram ao show de Luan Santana em Belo Horizonte, no último sábado, 21, apontam que algumas das pulseiras de iluminação distribuídas pela produção do evento causaram queimaduras de pele. Realizado na Arena MRV – estádio do Atlético Mineiro – o evento fez parte da turnê “Registro Histórico”, que celebra os 18 anos de carreira do artista.

As imagens com os relatos viralizaram nas redes sociais, onde os fãs revelaram que tiveram reação ao usar a pulseira e reclamaram da falta de suporte dos funcionários do evento.

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Relatos de fãs no X (antigo Twitter) | Foto: Reprodução | Redes sociais

Relatos de fãs no X (antigo Twitter) | Foto: Reprodução | Redes sociais

"O que mais machuca é ser fã do Luan há 20 anos e em um show sair queimada, procurar ajuda e simplesmente ser tratada mal", postou uma fã no X (antigo Twitter).

O que aconteceu?

Larissa Almeida, de 23 anos, uma das fãs que esteve presente na apresentação, revelou em entrevista ao g1 os detalhes das queimaduras.

Ela contou que ela e sua irmã receberam a pulseira da produção e foram orientadas a devolver os acessórios apenas ao final do show, para que pudessem ser reutilizados nas próximas apresentações da turnê.

"Um pouco antes de o show começar, percebi que meu braço estava todo sujo com um líquido que tinha a textura de um óleo e tinha um cheiro muito forte de metal. Logo em seguida, minha pulseira parou de funcionar. Tive que tirar ela do braço e tentei limpar o óleo, mas, como não tinha muitos recursos pra limpar, acabou que o lugar ainda ficou com resíduos", disse ela.

Segundo ela, não foi possível ver a vermelhidão no braço durante o show, já que o local estava escuro, mas quando chegou em casa percebeu que ela e sua irmã estavam com marcas de queimadura no pulso.

"Quando eu lavei com água e sabão, ardia muito. No outro dia, meu braço estava bem manchado e com muita coceira e ardência, e a ponta dos meus dedos que usei pra tentar limpar lá na hora estavam extremamente sensíveis".