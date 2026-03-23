66% das crianças brasileiras foram alfabetizadas em 2025, aponta o MEC

Crianças se alfabetizando - Foto: Divulgação

O Indicador Criança Alfabetizada, criado em 2023 pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apontou que 66% das crianças brasileiras inscritas na rede pública de ensino foram alfabetizadas em 2025, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira, 23.

O percentual supera a meta de 64% estabelecida pelo Governo Federal para o ano, além de ser superior ao índice de 2024, que ficou em 59,2%. Em 2023, foram somente 56% de crianças alfabetizadas, o que mostra um crescimento gradual desde então.

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"Este é o maior legado que o senhor [presidente Lula] está deixando para o futuro desse país, que é garantir oportunidade para as crianças brasileiras", disse o ministro da Educação Camilo Santana na abertura do evento para a entrega do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, criado em 2024.

A premiação foi entregue a prefeituras e estados que tiveram bons resultados no Indicador Criança Alfabetizada. O reconhecimento foi entregue a 4.710 municípios e a 18 estados, contemplados nas categorias ouro, prata e bronze.

No entanto, o MEC divulgou apenas o percentual nacional, sem dar acesso aos dados das unidades da federação, municípios ou recortes por raça ou renda. Os dados detalhados por estado devem sair na terça-feira, 24, enquanto os números detalhados por município estão previstos para serem divulgados na próxima segunda-feira, 30.

O Indicador faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que tem como meta alfabetizar pelo menos 80% das crianças brasileiras até os 7 anos de idade até 2030.

Como é feita a avaliação?

O Indicador Criança Alfabetizada é calculado a partir de um teste realizado com alunos do 2º ano, no qual cada estudante responde a 16 itens de múltipla escolha e três de resposta construída, sendo uma produção textual. As provas são aplicadas pelos governos estaduais e aplicadas também nos municípios.

Os dados foram ajustados para serem comparados à avaliação federal tradicional, o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), que ocorre a cada dois anos.

O formato do indicador foi alvo de críticas de especialistas porque há estados sem dados e os resultados são consolidados a partir de avaliações aplicadas pelos estados de forma não padronizada. O MEC e o Inep, que organiza a divulgação do indicador, disseram que a partir de 2024 houve um avanço na padronização nas provas, com adoção de um modelo único.

Ainda assim, o governo divulgou um dado nacional em 2024 sem que houvesse resultados do estado de Roraima, enquanto a avaliação de 2023 não trouxe informações sobre Acre, Distrito Federal e Roraima. Além disso, o governo não informou se os dados de 2025 contemplam todas as unidades da federação.

Quais critérios definem que uma criança é alfabetizada?

Para o MEC, são considerados alfabetizados os estudantes que:

leem pequenos textos;

produzem inferências básicas com base na articulação entre texto verbal e não verbal;

escrevem com desvios ortográficos textos que circulam na vida cotidiana para comunicação simples, como convidar ou lembrar de algo.

Situação na Bahia

A Bahia superou a meta estabelecida pelo Governo Federal para o último ano em alfabetização, que era de 50%. Confira a expectativa para os próximos anos: