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MÚSICA

Copa do Mundo e samba se unem em evento tradicional na Arena A TARDE

Evento acontece neste sábado, 11, em Salvador com música, open food e sofisticação.

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

08/04/2026 - 12:17 h

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Cheiro de Amor na Feijoada ao Mar
Cheiro de Amor na Feijoada ao Mar

Uma das festas mais tradicionais do calendário da capital baiana, a Feijoada ao Mar chega à sua 27ª edição neste sábado, 11, reunindo o clima de Copa do Mundo, samba, gastronomia e lifestyle em Salvador.

Idealizado pela colunista Alexandra Isensee, o evento será realizado das 13h às 19h, pela primeira vez na Arena A TARDE, no bairro Caminho das Árvores, em Salvador.

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Música que atravessa gerações

A programação musical promete animar o público com nomes marcantes da cena baiana:

  • Cheiro de Amor;
  • Pierre Onassis.

Ao longo dos anos, o evento já contou com grandes atrações como Carlinhos Brown, Alexandre Peixe e Filhos de Jorge.

27ª Feijoada ao Mar
27ª Feijoada ao Mar | Foto: Divulgação

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Gastronomia e experiência premium

A Feijoada ao Mar mantém sua proposta de oferecer uma experiência completa ao público, com:

  • Open food com feijoada completa;
  • Cardápio assinado pelo chef Gabriel Dalcom;
  • Ambiente sofisticado e confortável.

A decoração, assinada por Luisinho Bastos, traz como tema o samba e a Copa do Mundo, reforçando a identidade cultural brasileira.

Evento consolidado

Com quase três décadas de história, a Feijoada ao Mar se consolidou como um dos eventos mais prestigiados da cidade, reunindo diferentes gerações em um ambiente de celebração, música e boa gastronomia.

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Feijoada ao Mar Salvador

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