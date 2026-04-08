Copa do Mundo e samba se unem em evento tradicional na Arena A TARDE

Siga o A TARDE no Google

Cheiro de Amor na Feijoada ao Mar

Uma das festas mais tradicionais do calendário da capital baiana, a Feijoada ao Mar chega à sua 27ª edição neste sábado, 11, reunindo o clima de Copa do Mundo, samba, gastronomia e lifestyle em Salvador.

Idealizado pela colunista Alexandra Isensee, o evento será realizado das 13h às 19h, pela primeira vez na Arena A TARDE, no bairro Caminho das Árvores, em Salvador.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Música que atravessa gerações

A programação musical promete animar o público com nomes marcantes da cena baiana:

Cheiro de Amor;

Pierre Onassis.

Ao longo dos anos, o evento já contou com grandes atrações como Carlinhos Brown, Alexandre Peixe e Filhos de Jorge.

27ª Feijoada ao Mar | Foto: Divulgação

Gastronomia e experiência premium

A Feijoada ao Mar mantém sua proposta de oferecer uma experiência completa ao público, com:

Open food com feijoada completa;

Cardápio assinado pelo chef Gabriel Dalcom;

Ambiente sofisticado e confortável.

A decoração, assinada por Luisinho Bastos, traz como tema o samba e a Copa do Mundo, reforçando a identidade cultural brasileira.

Evento consolidado

Com quase três décadas de história, a Feijoada ao Mar se consolidou como um dos eventos mais prestigiados da cidade, reunindo diferentes gerações em um ambiente de celebração, música e boa gastronomia.