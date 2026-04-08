MÚSICA
Copa do Mundo e samba se unem em evento tradicional na Arena A TARDE
Evento acontece neste sábado, 11, em Salvador com música, open food e sofisticação.
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Uma das festas mais tradicionais do calendário da capital baiana, a Feijoada ao Mar chega à sua 27ª edição neste sábado, 11, reunindo o clima de Copa do Mundo, samba, gastronomia e lifestyle em Salvador.
Idealizado pela colunista Alexandra Isensee, o evento será realizado das 13h às 19h, pela primeira vez na Arena A TARDE, no bairro Caminho das Árvores, em Salvador.
Música que atravessa gerações
A programação musical promete animar o público com nomes marcantes da cena baiana:
- Cheiro de Amor;
- Pierre Onassis.
Ao longo dos anos, o evento já contou com grandes atrações como Carlinhos Brown, Alexandre Peixe e Filhos de Jorge.
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Gastronomia e experiência premium
A Feijoada ao Mar mantém sua proposta de oferecer uma experiência completa ao público, com:
- Open food com feijoada completa;
- Cardápio assinado pelo chef Gabriel Dalcom;
- Ambiente sofisticado e confortável.
A decoração, assinada por Luisinho Bastos, traz como tema o samba e a Copa do Mundo, reforçando a identidade cultural brasileira.
Evento consolidado
Com quase três décadas de história, a Feijoada ao Mar se consolidou como um dos eventos mais prestigiados da cidade, reunindo diferentes gerações em um ambiente de celebração, música e boa gastronomia.
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