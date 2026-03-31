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EVENTO

Festa Feijoada ao Mar estreia na Arena A TARDE com grandes atrações

Evento chega à 27ª edição com atrações que prometem experiência premium em Salvador

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

31/03/2026 - 13:49 h

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Feijoada ao Mar será realizada na Arena A TARDE
Feijoada ao Mar será realizada na Arena A TARDE -

A tradicional Feijoada ao Mar chega à sua 27ª edição em 2026 com novidades que marcam uma nova fase do evento. Pela primeira vez, a festa será realizada na Arena A TARDE, novo espaço que promete elevar o padrão de conforto, estrutura e experiência para o público.

O evento acontece no dia 11 de abril (sábado), consolidando mudanças que reforçam sua proposta de sofisticação sem perder a essência.

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Um dos eventos mais aguardados do calendário social de Salvador, a Feijoada ao Mar é conhecida por reunir gastronomia de excelência, música e um público seleto. Ao longo dos anos, a festa se consolidou como uma experiência premium que celebra o melhor do lifestyle baiano, sendo ponto de encontro de empresários, formadores de opinião e amantes da boa música.

No palco, duas atrações de destaque comandam a edição. A banda Cheiro de Amor leva ao público um repertório vibrante, com sucessos que atravessam gerações. Já Pierre Onassis completa a programação com sua performance marcada pela energia e identidade musical da Bahia.

A experiência gastronômica também é um dos pilares do evento. O público contará com open food, com feijoada completa e outras opções, reforçando o conceito de qualidade e sofisticação que acompanha a festa ao longo de sua trajetória.

Para a colunista e idealizadora do evento, Alexandra Isensee, a edição de 2026 simboliza um momento de renovação.

“A Feijoada ao Mar chega à sua 27ª edição renovada, mas com a mesma essência que a consagrou. Pensamos em cada detalhe para proporcionar uma experiência ainda mais especial, com novidades no formato, no espaço e na data, sempre valorizando a boa música, a gastronomia e os encontros que fazem desse evento algo único”, comenta Alexandra.

A anfitriã destaca ainda que novas surpresas e experiências estão previstas para esta edição, ampliando o caráter exclusivo da festa. Com tradição, grandes atrações e agora um novo cenário, a Feijoada ao Mar reafirma seu lugar como um dos eventos mais emblemáticos da capital baiana.

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Feijoada ao Mar música

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