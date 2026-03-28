Guns N’ Roses perde integrante importante para turnê em Salvador

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Show de Guns N' Roses - Foto: Divulgação

Primeira integrante mulher da Guns N’ Roses, a tecladista Melissa Reese está fora da turnê da banda, que começa neste sábado, 28. Com apresentação prevista em Salvador no dia 15 de abril, a banda não contará com a presença da artista.

Em nota, divulgada neta sexta-feira, 27, a assessoria da banda não deu detalhes sobre a decisão, afirmando apenas se tratar de “imprevistos pessoais”.

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“Melissa Reese não se juntará à banda na turnê devido a imprevistos pessoais. Esperamos que nossos fãs compreendam”, diz o comunicado.

Melissa Reese | Foto: Divulgação

Quem é Melissa Reese?

A tecladista Melissa Reese é a primeira mulher que elenca os integrantes fixos do Guns, após 31 anos de história. Ela entrou no grupo para substituir Chris Pitman desde o início da turnê Not In This Lifetime, mas antes de assumir o posto, já atuava nos bastidores.

Em 2008, ela participou do processo de mixagem do disco junto com o baterista Bryan Mantia, em 2008.

Guns N’ Roses em Salvador

Guns N' Roses se apresenta em Salvador no dia 15 de abril, na Arena Fonte Nova. Um dos principais nomes do rock nacional, Raimundos vai fazer o show de abertura.

O evento dispõe de oito setores e valores que variam entre R$285 a R$1.500. Os amantes da banda de rock podem comprar os ingressos através da Bilheteria Digital ou na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.

Criada em 1985, Guns N' Roses é uma das principais bandas da história do rock e tem um repertório atemporal com clássicos como "Sweet Child O’ Mine", "Welcome to the Jungle", "Paradise City" e "November Rain".

Veja as datas confirmadas no Brasil: