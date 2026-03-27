Festival Boca de Brasa agita Salvador com shows e programação gratuita

Festival reúne shows, performances, oficinas, exposições e mais - Foto: Divulgação

Com sua mistura de comércio popular, memória e produção artística, a Barroquinha sintetiza diferentes camadas da cidade. É desse encontro que parte a 9ª edição do Movimento Boca de Brasa, que ocupa o Quarteirão das Artes Moraes Moreira, entre os dias 27 e 28 de março, com mais de 30 horas de programação gratuita.

Integrando as celebrações pelos 477 anos de Salvador e os 40 anos da Fundação Gregório de Mattos, o festival reúne shows, performances, oficinas, exposições, podcasts, desfiles e ações formativas.

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A abertura, na noite de ontem, começou às 17h com a Feira Elabore, na Rua do Couro, reunindo expositores de moda, artesanato, gastronomia, livros, LPs e outros produtos criativos. No início da noite, mais de 500 artistas das Escolas Criativas Boca de Brasa ocuparam as escadarias da Barroquinha em um cortejo até o Pátio Iyá Nassô.

Quem assumiu o primeiro grande show da programação foi Larissa Luz, com o espetáculo Rock in Gil, uma releitura da obra de Gilberto Gil construída a partir da mistura e da tensão entre linguagens.

“Gil sempre foi um artista de tensão, de mistura de mundos. O que eu fiz foi puxar esse fio com mais volume, mais distorção e mais corpo”, afirma Larissa Luz. Para a artista, a proposta não é deslocar o repertório original, mas evidenciar camadas já presentes nele. “Não é sobre ‘rockear’ Gil, é sobre evidenciar um Gil que já era rock, na atitude, na política, na ruptura”.

Além do palco, Larissa também participa do festival como host do Pod Potências, que retorna hoje, reunindo artistas e agentes culturais em conversas sobre memória, território e criação. “No palco, eu conduzo energia. No Pod, eu conduzo escuta. E isso também é político, porque não é só evidenciar quem fala, mas como a gente escuta”, afirma.

Linguagens e públicos

A programação de hoje começa à tarde, com visitas guiadas à exposição Cultura 40 +: FGM por toda Salvador, na Galeria da Cidade, e segue com o Pod Potências. Ao longo do dia, o público também acompanha o desfile-performance ÒKÙNKÙN - Boca, Corpo e Território, que transforma o espaço em um laboratório vivo de experimentação artística. À noite, a Barroquinha se abre para a música com a Batalha de DJs comandada por Prince Benin e, na sequência, com o show do ÀTTØØXXÁ.

Idealizador do grupo, Rafa Dias destaca que o momento atual da banda atravessa uma fase de renovação.

“A gente tem vivido nossa melhor fase como banda. Quem for para o Boca de Brasa vai ver parte da história do ÀTTØØXXÁ, mas também vai pegar o nosso novo trabalho, que é o Tá Pra Onda, disco que a gente lançou no verão”, afirma. O show nasce desse cruzamento entre repertórios. “Tem muitas músicas novas, mas também tem os clássicos. A gente faz uma releitura, traz outra energia. Vai ser lindo”, afirma.

A proposta dialoga diretamente com a lógica do festival, que aposta na mistura como linguagem. “A gente sempre foi pesquisador, sempre foi afro-futurista, no sentido real da palavra. É sobre manter nossas raízes e projetar isso para o futuro”, explica Rafa.

Para ele, um dos principais impactos do evento está no encontro entre diferentes públicos. “Vai ter nosso público, o de Larissa, o de Duquesa, de todo mundo que está ali. E essas pessoas vão ter que se entrelaçar de algum jeito. Esse impacto é muito forte.”

No sábado, 28, o festival começa pela manhã, às 9h30, com o “Aulão Mete Dança Boca de Brasa”, seguido por uma oficina de grafite e pela mostra das Escolas Criativas Boca de Brasa, que apresenta trabalhos desenvolvidos em polos como Valéria, Liberdade/São Caetano e Cidade Baixa.

A programação segue ao longo da tarde e da noite, com stand-up, batalhas de DJs e performances. O encerramento fica por conta do show da rapper Duquesa, que leva ao palco uma mistura de rap, R&B e sons contemporâneos.

A 9ª edição do Movimento Boca de Brasa é uma realização da Prefeitura de Salvador, Secretaria de Cultura e Turismo através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), com apoio financeiro do Ministério do Turismo e do Governo Federal.

9ª edição do Movimento Boca de Brasa

Quando: 27 e 28 de março

27 e 28 de março Horário: a partir das 14h30 na sexta, e sábado a partir das 9h30)

a partir das 14h30 na sexta, e sábado a partir das 9h30) Onde: T eatro Gregório de Mattos, Pátio Iyá Nassô, Escadaria da Barroquinha e Café-Teatro Nilda Spencer (Quarteirão das Artes, Centro Histórico de Salvador)

T Programação completa: no no site

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.