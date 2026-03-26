Larissa Luz homenageia Gilberto Gil em show gratuito em Salvador

Larissa Luz apresenta show em homenagem a Gilberto Gil nesta quinta-feira - Foto: Divulgação

A cantora Larissa Luz apresenta nesta quinta-feira, 26, o show “Rock in Gil”, em homenagem a Gilberto Gil, em Salvador. A apresentação gratuita acontece às 19h, no Pátio do Espaço Cultural da Barroquinha, dentro da programação do Movimento Boca de Brasa, que integra as celebrações pelos 477 anos da capital baiana.

O espetáculo chega à cidade após passar por São Paulo e marca um momento importante na trajetória da artista, que recentemente venceu o Prêmio Shell de Teatro como melhor atriz pela peça Torto Arado. Em Salvador, o show ganha um significado diferente por dialogar diretamente com a origem e a trajetória de Larissa.

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Em entrevista à jornalista Vivian Pinho, da Secom PMS, a cantora destacou o peso simbólico de se apresentar na cidade onde nasceu e construiu sua identidade artística.

“Fazer esse show em Salvador muda tudo, porque não é só uma cidade no roteiro [da turnê], é o lugar onde esse pensamento nasceu: meu e de Gil. Existe um DNA ali que se manifesta no jeito de ouvir, de reagir, de ocupar o som. Salvador carrega uma carga ancestral muito concreta", disse a cantora.



"Existe intimidade, memória, pertencimento. Isso altera completamente o jogo. Eu estou em casa, mas isso não simplifica. O cenário instiga, provoca, puxa outro nível de entrega. Isso torna tudo mais especial, mas também aumenta a responsabilidade. Porque não dá para chegar com qualquer leitura. É um território onde essas músicas já têm vida própria”, completou.

Influência que vai além da música

Ao falar sobre a importância de Gilberto Gil em sua trajetória, Larissa aponta que a influência ultrapassa o campo musical e atinge a forma de pensar a arte. “A influência de Gil para mim não é só musical, é metodológica.”

A artista destaca ainda o impacto dessa referência na construção de sua identidade. “Ele me ensinou que um artista pode ser múltiplo sem se diluir. A indústria muitas vezes tenta organizar artistas em caixas, mas Gil construiu uma trajetória que escapa disso.”

Larissa também ressalta a liberdade criativa presente na obra do músico. “Ele transita entre o popular e o experimental, entre o político e o espiritual, sem pedir licença.”

Por fim, ela aponta como essa influência se reflete diretamente em sua própria carreira. “Isso me afeta diretamente, principalmente na recusa de simplificar a minha própria identidade para caber em uma expectativa externa. Ele abriu uma possibilidade de existência artística onde a complexidade não é ruído, é fundamento.”

Show no aniversário da cidade

A apresentação acontece na semana em que Salvador celebra mais um aniversário, o que, segundo a artista, reforça o sentido do espetáculo. “Faz sentido que, no aniversário da cidade, o presente seja a própria cultura que ela produziu.”

Na mesma linha, ela destaca o caráter simbólico da homenagem dentro desse contexto. “Não como vitrine, mas como reconhecimento de quem construiu essa história de dentro. Trazer Gil para o centro desta celebração não é só coerente, é necessário.”

A cantora também chama atenção para a dimensão histórica do momento. “Estar nesse lugar é atravessar essa história em tempo real, não como homenagem distante, mas como parte de um fluxo que começou antes da gente e continua agora.”

Com uma proposta que mistura rock e a obra de Gil, o show aposta na conexão com o público. “O público pode esperar movimento de verdade, não só físico, mas interno também. É um show pra mexer com o corpo e com o que a gente carrega de memória. Tem energia, mas não é vazia.”

Por fim, Larissa destaca a entrega e a troca com o público durante a apresentação. “É a força que a obra de Gil provoca quando encontra o rock. Tem entrega, tem troca. Eu entro disposta a puxar todo mundo pra dentro, não como plateia, mas como parte da experiência. O show reacende essas músicas de um jeito mais físico, mais urgente. É pra sentir.”

Além de Larissa Luz, a programação do Movimento Boca de Brasa inclui ainda shows da banda ÀTTØØXXÁ, na sexta-feira, 27, e da rapper Duquesa, no sábado, 28, também com entrada gratuita no espaço da Barroquinha.